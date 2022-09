Dit lees je in AutoWeek 39

AutoWeek 39 is vanaf woensdag te koop in de winkel of je krijgt hem deze week in de brievenbus. De nieuwe Kia Niro EV neemt het op tegen de nog verse Renault Megane E-Tech Electric, maar ook voor de liefhebbers van oudere auto's valt er genoeg te halen.

Het gaat hard in EV-land. Zo hard zelfs dat we twee uiterst belangrijke en kakelverse elektrische cross-overs tegenover elkaar kunnen zetten. De nieuwe Kia Niro EV neemt het op tegen de Renault Megane E-Tech Electric. Qua prijs ontlopen de twee elkaar in elk geval niet veel!

Wie juist niet zoveel met EV's heeft, wordt wellicht blijer van wat er vanaf pagina 46 te vinden is. Daar maken we namelijk hernieuwd kennis met een van de bruutste Volkswagens Golf ooit, de unieke 'A59' uit de jaren negentig. In 'Topjaar 1982' kijken we ook naar Duitsland, maar dan naar Opel. Daar werd in dat jaar de allereerste Corsa A voorgesteld. In 'Klokje Rond' hijsen we een Rover 25 op het podium én op de brug van keurmeester Joep Schuurman. Met dik 3,5 ton op de klok is daar vast wel iets aan te vinden. Toch?

Bij 'Occasions' gaan we ook op zoek naar een enigszins betaalbare zevenzitter. De Toyota Verso en de Citroën C4 Grand Picasso zijn in die categorie voor de hand liggende keuzes, de BMW 2-serie Gran Tourer iets minder.

Toch liever het nieuwe spul? Geen nood. We gaan op pad met de nieuwe Mercedes-Benz GLC, meteen als brute plug-in hybride GLC 400e. Ook bij BMW maken we onze eerste meters met een nieuwe SUV, al gaat het daar om een wat kleiner exemplaar. We reden hem als diesel en als benzine, maar ook meteen als volledig elektrische BMW iX1.

Dan is er ook nog de Smart #1. Roy stapt als eerste in de auto die voor Smart niet alleen het volgende elektrificatiehoofdstuk markeert, maar ook de eerste auto van een geheel nieuwe generatie is.