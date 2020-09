Dit lees je in AutoWeek 37

SUV’s zijn nauwelijks aan te slepen. We horen vaak dat mensen deze SUV’s en cross-overs willen vanwege de ruimte, maar ook als die modellen compacter worden, verkopen ze in Nederland uitzonderlijk goed. We zetten daarom het nieuwe instapmodel van de Volvo XC40 tegenover de fraaie Mazda CX-30.

Voor Volkswagen wordt de ID.4 een belangrijke elektrische SUV. Na de enigszins teleurstellende eerste kennismaking met de Volkswagen ID.3 hebben we onze verwachtingen voor de ID.4 iets bijgesteld. Is dat terecht of doen we hem daarmee bij voorbaat te kort? Tijd voor de eerste meters in een prototype.

Verder zit deze editie vol met nog veel meer stekkernieuws. Wij reden met zeer uiteenlopende types. Van de plug-in Golf GTE tot aan de Ranger Rover Sport P400e en de kolossale Ford Explorer PHEV.

Om anderzijds in het thema van de opgehoogde auto's te blijven, parkeren we een oude en gloednieuwe SUV's naast elkaar voor een Oud & Nieuw. De hagelnieuwe Ford Kuga ontmoet zijn voorvader in deze nieuwe aflevering. Verder zwaaien we veertig jaar Mitsubishi Pajero uit en is het tijd voor het laatste verhaal uit de serie 'De Dijk'.

In het katern van de gebruikte auto's laat een Dodge Charger Hellcat van zich horen bij de Rollenbank en parkeert Nic een opzienbarende kandidaat op de brug voor een Klokje Rond. De eerste Mazda 6 staat bekend om zijn roestgevoeligheid, maar dat weerhield de eigenaar van deze week er niet van om er dik vier ton mee te rijden.

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek.