Dit lees je in AutoWeek 36

Met de maand augustus op de kalender omgedraaid zijn we ook weer aan een nieuwe week begonnen. De hoogste tijd om te kijken wat er deze week in de nieuwste AutoWeek staat.

Tests

Na een bomvolle Start met heel veel nieuws, pakken we er een hybride Toyota C-HR bij. Toyota stond namelijk lange tijd alleen met zijn toewijding aan hybridetechniek, maar inmiddels wordt de markt overspoeld door deels elektrisch aangedreven auto’s. Door vast te houden aan de stekkerloze vorm blijven de Japanners echter bijzonder, want nagenoeg iedere concurrent zet volledig in op de plug-inhybride. Zo ook Kia, met de nieuwe XCeed PHEV. Tijd voor een vergelijk! Daarnaast hebben we enkele primeurs. Zo sturen we als een van de eerste met de gloednieuwe Fiat 500e en krijgen we ook de sleutels van de Ferrari Roma in handen! Die weet het zelfs tot posterstory te schoppen.

Ander dik nieuws komt voorbij gezet in de vorm van de nieuwe Porsche Cayenne GTS en de stevig vernieuwde BMW 5-serie als gestekkerde 545E.

Reportages

In een uitgebreide reportage belichten we de transitie van 'ouderwetse' autodealer naar hippe webshop. De grote conclusie luidt: "De oude autodealer bestaat niet meer." Waarom alleen niet meer?

In de een na laatste aflevering van De Dijk stuurt Sandor van Es een Peugeot 208 over een befaamde dijk tussen Millingen en Echteld. Bij de duurtestupdate wordt de grijze Opel Astra Sportstourer uitgezwaaid, maar verwelkomen we ook twee nieuwe gezichten. Een daarvan is een plug-in hybride Volvo XC40, de ander een donkerblauwe compacte middenklasser op LPG!

Occasions

Bij Klokje Rond wordt een vrij bijzondere auto de brug opgereden: een Mitsubishi Lancer Wagon uit 2006. Bart Theeuwes kocht de Japanner in 2013 voor slechts € 3.999 en reed flinke afstanden met de Lancer. De teller staat daardoor op dik 414.000 kilometer. Wat vindt Joep er na al die kilometers van?

Op de Rollenbank wordt een wolf in schaapskleren geparkeerd: een zwarte Peugeot 308 GTI. Zit daar nog steeds 270 pk in? Let's find out in AutoWeek 36.

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek. Liever niet op pad? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt hij binnen twee werkdagen op de deurmat.