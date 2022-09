Dit lees je in AutoWeek 36

AutoWeek 36 is vanaf woensdag te koop in de winkel of je krijgt 'm deze week in de brievenbus. In dit nummer zetten we onder meer de Alpine A110 naast de Toyota Supra en de MG 5 Electric naast de Citroën ë-C4. Ook is het tijd voor de barrels om zich te bewijzen op de rollenbank.

De knaller van AutoWeek 36 is zonder meer de dubbeltest tussen de Alpine A110 GT en Toyota GR Supra. De GT-uitvoering van de vernieuwde Alpine A110 combineert de aandrijflijn van de S met het onderstel van de basisuitvoering. Een veelbelovende configuratie, waarmee de Fransman het mag opnemen tegen de Toyota GR Supra 3.0. Een opwindend duel tussen twee zeldzame, achterwielaangedreven sportcoupés.

Van een meer bescheiden aard is de dubbeltest tussen twee elektrische auto's die vooral in praktische zin moeten overtuigen. Betaalbaar, praktisch én elektrisch. Bij de meeste merken kun je hooguit twee van die drie eigenschappen combineren in één auto, maar MG probeert ze allemaal samen te laten komen in de MG 5 Electric. Is de eerste serieuze elektrische stationwagon ooit daadwerkelijk beter dan een gevestigd model als de Citroën ë-C4?

Dat zijn niet de enige tests met nieuwe modellen, want in AutoWeek 36 lees je ook hoe de Volkswagen ID Buzz rijdt. Hoewel zijn naam weinig reden tot twijfel geeft vragen we ons bij nadere inspectie af of de Volkswagen ID Buzz eigenlijk wel een busje is of toch meer een uit de kluiten gewassen elektrische MPV? Cornelis Kit geeft het antwoord.

Verder heten we onze nieuwe duurtester welkom: de Cupra Formentor VZ Performance. Wanneer passanten onze jongste duurtester zien krijgen we opvallend vaak de vraag: ‘welk merk is dat’? Er valt nog veel uit te leggen rond zo’n nieuw merk, reden voor ons de Formentor als duurtester te nemen.

Op occasionvlak kom je met AutoWeek 36 ook wel weer aan je trekken. We gaan onder meer op zoek naar sportief gelijnde coupés voor minder dan €10.000. We komen uit bij een Renault Mégane Coupé, een Volkswagen Scirocco en een Alfa Romeo Brera. Daarnaast is er vanzelfsprekend weer een Klokje Rond-keuring. Deze keer een Volvo V70 met een half miljoen op de teller. We kennen de stoere verhalen van Volvo's met hoge kilometerstanden, maar of dit exemplaar de naam hoog weet te houden ...

Tenslotte is het tijd voor een gevreesd onderdeel van de Barrelbrigade: de rollenbanktest. Bij de Klokje Rond-keuring bleek al dat de één net wat beroerder is dan de ander. Nu is het tijd om te ontdekken wat er nog over is van de mooie cijfers die ooit in de folder werden vermeld.

AutoWeek 36 ligt deze week vanaf woensdag in de winkels. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.