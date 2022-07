Dit lees je in AutoWeek 28

AutoWeek 28 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Wat lees je deze week in ons bomvolle magazine?

Stekkeren, is dat alweer achterhaald? Die vraag stelden we ons na een lange reis door Duitsland, waarbij we met een Toyota Mirai met brandstofcel op pad gingen, samen met een batterij-elektrische Audi Q4 e-tron. Uit onze andere dubbeltest, tussen een Volkswagen T-Roc en een Citroën C4, blijkt dat tussenmaatjes geen middelmaat zijn. Verder bezochten we in Dingolfing de BMW-fabriek van de toekomst en reden we een ‘comfortabele’ Lambo!

Dubbeltest: Citroën C4 vs Volkswagen T-Roc

Toen Volkswagen in 2017 de T-Roc lanceerde, wisten veel mensen niet waar ze het model moesten plaatsen. Inmiddels is het tijd voor een facelift en barst het van de regelrechte concurrenten. Daartoe rekenen we inmiddels ook de Citroën C4.

Eerste rijtest: Toyota Corolla

Wij in Europa kennen de Golf, maar voor de rest van de wereld is de Corolla het startpunt in de compacte middenklasse. De bekende Toyota krijgt in 2023 een kleine update. Wij reden al met die versie.

Dubbeltest: Audi Q4 E-tron vs Toyota Mirai

De batterij-elektrische auto gaat de heerschappij definitief overnemen van de auto met verbrandingsmotor. Toch zijn er nog een paar fabrikanten die daarnaast ook geloven in waterstof. Eén van hen is Toyota, dat met de Mirai een zeer serieus ogend waterstofmodel in huis heeft. Is de Japanner ook een serieus alternatief voor de elektrische Audi Q4?

Fabriek van de toekomst

BMW gaf in Dingolfing op 1 juli het startsein voor de productie van de nieuwe 7-serie. AutoWeek nam een kijkje in de fabriek waar al in 1977 de eerste generatie van de 7-serie van de band rolde; BMW’s grootste fabriek wordt stap voor stap omgetoverd tot de autofabriek van de toekomst. En dat volgens BMW’s iFactory-concept, waar de auto’s zelfs autonoom van de band rijden voor de kwaliteitscontrole.

Posterstory: Lamborghini Huracán Tecnica

De Huracán Tecnica is de Porsche 911 GT3 Touring Package van Lamborghini. Hij biedt je al het goede van de extreme Lamborghini STO, maar dan met meer comfort en minder uiterlijk vertoon.

Eerste rijtest: Kia Niro PHEV

Na de Kia Niro EV en Hybrid kunnen we bij de eerste officiële kennismaking met de nieuwe Niro op pad met de PHEV. Dat blijkt evenals de zustermodellen een uitstekende allrounder te zijn, al zal het in ons land waarschijnlijk de minst populaire van de drie worden.

Klokje Rond: BMW 320i Touring

Een vervuilde inlaat, uithardende klepdeksels, een elektrische waterpomp die ermee stopt, een distributieketting die breekt en olielekkage: keurmeester Joep Schuurman schudt de gebreken van de direct ingespoten N43-benzinemotor van BMW zo uit zijn mouw. “Het is een wonder dat deze 320i daarmee nog rijdt!”

En verder

Een Volkswagen Caddy op de rollenbank, we zochten naar SUV’s met een identiteitscrisis, interview met Manfred Gotta en het autoleven van Tuğrul Çirakoğlu.