Dit lees je in AutoWeek 23

AutoWeek 23 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Wat lees je deze week in ons bomvolle magazine?

De hoofdfoto op de cover is deze week voor de BMW i4, maar de vergelijkende test tussen de Volkswagen Golf Variant en de Hyundai i30 Wagon is evenmin te missen. Kunnen deze stationwagens nog potjes breken in een door SUV’s en EV’s gedomineerde wereld?

Een soortgelijke vraag zou je kunnen stellen bij de Mazda CX-5 Skyactiv-D, een diesel dus. Mazda gelooft nog in dat recept en laat de dieselmotor na een stevige update terugkeren in de CX-5.

Geen dubbeltest, maar wel een dubbele eerste rijtest is het verhaal over de Genesis G80 en GV80. Met deze aan elkaar gelieerde sedan en SUV opent Hyundais luxemerk nu ook in Europa de aanval op BMW, Mercedes, Audi en andere premiumspelers, dus de lat ligt hoog.

In de hoek ‘Duurtestgarage’ treft onze speelse elektrische Mini een Cooper S op benzine. Om te zien welke Mini nu écht het beste rijdt, jagen we beide auto’s het circuit op.

In Den Haag troffen we Alfred Balm aan, die met zijn modelauto’s en Bugatti-replica in de woonkamer (!) zonder meer een plekje in ‘Verzamelaar’ verdient. Dat Nederlandse autoliefde ook naar de toekomst kijkt, wordt ondertussen bewezen door het nieuwe Nederlandse merk Lightyear. In Helmond gaan we op zoek naar het verhaal van designbaas Koen van Ham en strategiechef Martijn Lammers.

In ‘Klokje Rond’ wordt een heuse Alfa Romeo 164 op de brug gehesen! Nee, je hebt niet ineens AutoWeek Classics voor je: met dik zes ton op de klok wordt deze Alfa gewoon door Joep onder handen genomen.

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt.