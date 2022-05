Dit lees je in AutoWeek 22

In AutoWeek 22 tref je een aantal zeer interessante tests. Zo gaan we op pad met de nieuwe Kia Niro EV, zetten de Dacia's Spring en Sandero naast elkaar en pakken de rekenmachine erbij, en er is een directe confrontatie tussen de Ford Focus en Mazda 3. Maar uiteraard is er nog veel meer...

Is het de compacte Fiesta? Diens SUV-broertje Puma? De elektrische Mustang Mach-E dan? Nee, de bestverkochte Ford in ons land is nog altijd de vrij onopvallende Focus, de stille kracht van het gamma. In herziene vorm mag deze verkooptopper de strijd aanbinden met de Mazda 3, die juist als opvallend buitenbeentje geldt.

We hebben een nieuwe duurtester uit de stal van Kia. De gloednieuwe hybride Sportage mag een tijdje bij AutoWeek bivakkeren. Het wordt een wat anders-dan-anders-duurtest, want we zullen zelfs twee Sportages inzetten. Hoe dat zit lees je deze week!

Of de Sportage net zo'n succesnummer wordt als zijn kleinere broer, de Niro, valt te bezien. De Niro gaat er helemaal fris tegenaan met de tweede generatie en wij konden alvast op pad met de elektrische versie, de Niro EV.

Elektrische auto’s zijn duur, maar er zijn uitzonderingen op die regel. Zo kost een Dacia Spring Electric in aanschaf nauwelijks meer dan een Sandero. Maar hoe zit het dan met de kosten van het gebruik? Om daar achter te komen, pakken we de Spring en de Sandero erbij en slaan we aan het rekenen. Eens kijken wanneer je goedkoper uit bent.

Weliswaar een stuk minder relevant maar wel heel lekker is een test met de Rolls-Royce Ghost Black Badge. We gingen er zelfs mee het circuit op, in de schemering van de Hongaarse zon.

Vanzelfsprekend kom je ook deze week weer een hoop gebruikte auto's tegen in AutoWeek. Zo gaan we langs bij iemand met een Subaru die je niet al te vaak tegenkomt op 's lands wegen: de Levorg. Een onbekend model dus, maar dit exemplaar is zeker bemind! Een heel tevreden Levorg-eigenaar mag uitleggen waarom hij zo gek is op zijn Subaru.

In Klokje Rond hebben we nog zo'n tevreden eigenaar te gast, met zijn Volvo C30. Een liefhebber van het merk en bovendien heeft een Volvo-specialist de occasion geleverd en onderhouden. Maar desondanks krijgt de dag een onverwachte wending.

Tenslotte hebben we een heuse Peugeot RCZ op de rollenbank gezet. We moeten uitkijken dat het geen standaardriedeltje wordt, maar pas op voor de THP-motor in Peugeots en Citroën en in mindere mate in BMW’s en Mini’s. Dat is een garantie voor vervuiling, dure vervolgschade en vermogensverlies. Deze Peugeot RCZ is dus hoofdverdachte. Zijn eigenaar bleef weg bij onze meting maar stuurde zijn vriend Thomas Janssen om de kastanjes uit het vuur te halen.

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek. Die ligt deze week vanaf woensdag in de winkels. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.