Dit lees je in AutoWeek 2

AutoWeek 2 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Tijd om door te nemen wat je deze week kunt verwachten in ons bomvolle magazine.

In dit nummer is er extra veel aandacht voor wie met een bescheiden budget op zoek gaat naar een nieuwe auto. De Dacia Sandero is wat dat betreft al jaren een populaire keuze. De goedkope Roemeen begint nu aan een nieuw hoofdstuk en doet dat op een veel versere basis dan voorheen. Daarbij is hij er ook weer af fabriek met een motor die ook lpg lust, dat scheelt natuurlijk helemaal een slok op een borrel. Maakt dat al met al de Sandero nog meer waar voor zijn geld?

Wie liever helemaal niet meer met brandstof in de weer is, maar ook niet gelijk de hoofdprijs wil afrekenen voor een nieuwe auto, kan bij Seat en Renault aankloppen. Die bieden namelijk de meest betaalbare nieuwe elektrische auto's van dit moment. De Twingo Electric is nieuwer én goedkoper, maar of hij daarmee ook genoeg overtuigt om de Mii te laten staan? We zochten het uit.

Hoger in het elektrische aanbod is er ook goed nieuws voor wie niet per se de 'top of the bill' hoeft te hebben. Voortaan is de Polestar 2 er namelijk ook zonder het Performance Pack. Betaalbaar is in dit geval natuurlijk een relatief begrip, maar het scheelt toch weer wat. Daarbij kun je je afvragen of de Polestar zonder de sportieve extra's misschien niet nog wat meer aansluit bij de verwachtingen, al is dat natuurlijk grotendeels een persoonlijke kwestie.

Van de bescheiden Mii en Twingo maken we via de Polestar een sprong naar het andere eind van het elektrische spectrum. Rimac werkt namelijk al een heel tijdje aan de C_Two, een elektrische hypercar met specificaties waar je steil van achterover slaat. Tijd voor een blik achter de schermen bij het Kroatische bedrijf én natuurlijk ook een mooi moment om eens te ervaren hoe pakweg 2.000 elektro-pk's aanvoelen.

Eveneens in de hoogste regionen van de autowereld bevinden zich de Audi A8 en de splinternieuwe Mercedes-Benz S-klasse. Die onderscheiden zich uiteraard niet zo zeer met hun aandrijflijn, maar wel met pure luxe. Mercedes zet hoog in met de nieuwste S-klasse en dat geeft de toch al beduidend oudere A8 een zware opgave. Cornelis Kit legt de vinger op de zere plekken bij de Audi nu Mercedes-Benz de grens weer heeft verlegd.

Ten slotte hebben we behalve de Dacia Sandero nóg een auto in het magazine staan die lpg lust. De 15 jaar oude Suzuki Swift van Henk Willo Tappel is na zijn vorige auto - een Volvo V70 D5 - de ultieme kostenbespaarder. Met bijna 3 ton op de klok heeft hij al aardig wat goedkope kilometers achter de rug. Blijft het een economisch verantwoorde auto of doemen er toch grote uitgaven op? In Klokje Rond wordt de Suzuki tegen het licht gehouden.

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.