Dit lees je in AutoWeek 18

AutoWeek 18 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Wat lees je deze week in ons bomvolle magazine?

Deze week staat onze Peugeot e-2008-duurtester tegenover z'n tweelingbroer. Althans, z'n twee-eiige tweelingbroer, want we zetten 'm naast de reguliere 2008. Met een verbrandingsmotor dus. Uiteraard is het interessant om eens te kijken waarin je allemaal merkt dat de ene nog conventioneel is aangedreven en de andere elektrisch.

Uiteraard kun je die twee aandrijfvormen ook gewoon combineren in één auto. Dat doen Renault en Seat bijvoorbeeld bij hun compacte middenklassers, de Mégane en Leon. Enkele jaren geleden waren deze, zeker als stationwagon, als een gek gegaan op de zakelijke markt. Tegenwoordig zijn ze echter niet meer interessant voor wie flink op bijtelling wil besparen. Kunnen de Mégane Estate en Leon Sportstourer laten zien dat de PHEV toch nog bestaansrecht heeft?

Een andere soort auto die voor z'n bestaansrecht moet knokken, is de traditionele middenklasser. Ford houdt op met de Mondeo, Citroën gooit het over een andere boeg met de nieuwe C5 X, maar bijvoorbeeld bij Opel en Toyota kun je nog gewoon voor het 'oude recept' aankloppen. De Opel Insignia en Toyota Camry, een duo dat je misschien niet zo snel naast elkaar verwacht, nemen het deze week tegen elkaar op in een dubbeltest.

Meer geïnteresseerd in wat spectaculairder vervoer? Lees dan zeker onze eerste rijtest met de Porsche Taycan Cross Turismo! Gaan de extra kilo’s en de hoogte van de grotere koets ten koste van het rijplezier of is dit win-win?

Op de occasionpagina's deze week onder meer aandacht voor een Volvo XC90. Die had je ook met een V8 van Yamaha en op papier is dat een droomcombinatie; een Zweedse auto met een Japanse motor. Als dat niet voor eeuwig meegaat, weten we het ook niet meer. Eens kijken of we die gedachte kunnen bevestigen als we 'm aan een grondige keuring laten onderwerpen in Klokje Rond.

Tenslotte is het deze week smullen geblazen op de rollenbank. Misschien niet zo zeer voor het oog, maar wel voor de oren. Er roffelt namelijk een vijfcilinder en wel die van de bovenstaande Audi 90. Z'n eigenaar is jonger dan de auto zelf. Heeft hij een fris exemplaar in handen, of is de vijfpitter van de 90 in z'n bijna 40 jarige bestaan toch wat van z'n sjeu verloren?

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.