Dit lees je in AutoWeek 18

AutoWeek 18 ligt vanaf woensdag in de winkel of valt deze week bij je in de brievenbus. Ben je vooral gek op tests, dan kom je wel aan je trekken. We hebben maar liefst zes tests, met de meest uiteenlopende auto's.

De test die deze week groot de cover siert, is een dubbeltest tussen de gloednieuwe Citroën C5 X en de Skoda Superb Combi. Wie tegenwoordig nog wil scoren met een grote middenklasser moet creatief zijn. Dat heeft Citroën met de C5 X goed begrepen, maar het nuchtere Skoda weet hier met de enorme Superb ook nog steeds goed te scoren. Moet de Tsjech vrezen voor de Franse concurrent? Jan Lemkes praat je bij.

De roep om elektrische stationwagons is in Europa duidelijk hoorbaar, maar bleef tot nu toe vrijwel onbeantwoord. Uitgerekend het Chinese MG heeft nu de primeur, met een 5 Electric die ook nog relatief betaalbaar is. We zijn natuurlijk razend benieuwd hoe de 5 Electric zich in de praktijk houdt, dus tijd voor een rijtest.

Meer elektrisch spul? Ja, hoe kan het ook anders. We konden alvast een stukje rijden met de kakelverse Lexus RZ 450e, de luxere broer van de Toyota bZ4X. Voordat we die later dit jaar op de openbare weg uitgebreid aan de tand kunnen voelen, kregen we nu alvast de kans om op het circuit ParcMotor Castelloli in Spanje met een prototype te rijden. We wilden vooral eens ervaren hoe het is om met steer-by-wire een bocht te nemen.

We blijven even in de elektrische hoek, want behalve meerijden met de machtige Kia EV6 GT konden we ook nog zelf rijden met de nieuwe Kia Niro EV. De afzwaaiende Kia Niro veroverde een plek in de verkooplijsten die niet zo lang geleden was voorbehouden aan de middenklassers van Opel, Volkswagen, Renault en Peugeot. De tweede generatie heeft dus grote schoenen om te vullen. Hij komt deze zomer, maar wij kunnen alvast rijden met een vroeg exemplaar.

Als een welkome afwisseling na alle elektrische auto's tref je ook nog een rijtest met de aangescherpte Alpine A110. De hele Europese auto-industrie zet in op grote, zware auto’s met bizar veel vermogen. De hele industrie? Nee, een kleine nederzetting in Noord-Frankrijk blijft weerstand bieden tegen de obesitas-overheersing.

Zoals gewoonlijk besteden we ook weer ruimschoots aandacht aan gebruikte auto's, met Klokje Rond uiteraard als paradepaardje. Deze week hebben we een Subaru Outback te gast op de brug. Eigenaar Edwin Kroon kocht ooit de goedkoopste Subaru Legacy die op Marktplaats stond, met het idee om de auto af te raggen tot deze zou instorten. Tot zijn verbazing hield de Subaru het echter nog drie jaar vol: het merk had er een liefhebber bij. De zoektocht naar de volgende goedkope Subaru leidde naar de Outback, die hij nu zes jaar bezit; de teller wijst bijna een half miljoen aan. Gaat zijn auto de volgende apk halen?

Ten slotte staat er op de rollenbank deze week een Volvo V70 T5 uit 2001. Eigenaren van dergelijke Volvo's nog wel eens willen beweren dat hun auto bij hoge kilometerstanden ‘net is ingereden’. Onze ervaring met Volvo’s op de rollenbank is echter heel wisselend. Ze blijven niet allemaal tot op hoge leeftijd gezond, al helpt goed onderhoud een handje. De auto van Fedde Sjoerd Huisman rondde onlangs de kaap van het half miljoen en mag zich nu bewijzen.

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek. Die ligt deze week vanaf woensdag in de winkels. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.