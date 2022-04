Dit lees je in AutoWeek 15

AutoWeek 15 ligt vanaf woensdag in de winkel of valt eind deze week bij je op de deurmat. Deze week rijden we onder meer met een aantal zeer belangrijke nieuwkomers. De Mercedes-Benz EQE, de nieuwe Range Rover en de BMW i7.

De twee auto's die echter op de cover van AutoWeek 15 de volle aandacht opeisen, zijn ons duurtest-Mercedes-Benz C300e Estate en de BMW 330e xDrive Touring. Met de plug-in hybride variant van de nieuwe Mercedes C-klasse doorbreekt het merk de grens van 100 kilometer elektrisch bereik voor dit type aandrijflijn. De C300e komt verder dan alle concurrenten met vergelijkbare aandrijflijn. Maakt het dat dan ook automatische de beste keuze? Een vergelijkende test met de BMW 330e moet daarop het antwoord geven.

In de Verenigde Staten konden we onze eerste kilometers maken in de gloednieuwe Land Rover Range Rover. Nee, het is geen lage sportwagen en net zo min een cabrio. Maar voor het overige biedt de nieuwe Range Rover zo’n beetje alles wat je wenst, vanaf 2024 zelfs als EV. Een veelbelovende eerste kennismaking.

Een andere auto die zich als veelzijdig gaat profileren, is de nieuwe BMW 7-serie. Dan hebben we het er natuurlijk over dat daar ook een volledig elektrische versie komt, de i7. We reden zowel met de 7-serie als de i7 en met name de elektrische versie maakt indruk, vanwege zijn lichtvoetigheid, dynamiek en kracht.

Verder konden we op pad met de gefacelifte Skoda Karoq. Met de facelift proberen de Tsjechen hem weer onder de aandacht te brengen, want in de eigen gelederen is het nogal druk met Seat Ateca en Volkswagen Tiguan als neefjes.

Een auto die veel opzienbarender is, is de Mercedes-Benz EQE. Ook daar konden we al mee op pad. Het heeft even geduurd, maar de Duitse industrie heeft nu écht reële alternatieven voor de vele Tesla’s die afgelopen decennium zijn verkocht. Mercedes doet dat met de EQE, die eigenlijk nog meer dan de luxe EQS zich op het terrein van de Model S begeeft.

Geen zin in al dat nieuwe spul? Maak je geen zorgen hoor, want ook deze week is er weer aandacht voor auto's die al langer onder ons zijn. Zo hebben we een heuse Ford Mondeo ST220 te gast in Klokje Rond. Een onversneden liefhebbersauto waarvan je zou verwachten dat hij in de garage staat te wachten tot er eens een mooie rit kan worden gemaakt. Die van Tom de Gunst heeft een heel ander leven: het is zowel woonwerk-auto als auto voor de mooie ritten. Maar op die manier vliegen de kilometers er wel op. Hoe ziet de toekomst van deze bijzondere Mondeo er uit?

Verder gingen we op zoek naar drie gebruikte compacte cabrio's voor een relatief bescheiden budget. De lente is immers aangebroken, dus dan is het toch heerlijk om open te kunnen rijden? We vonden een Mini Cabrio, een Mitsubishi Colt CZC en een Peugeot 207 CC. Allemaal voor minder dan €4.500. Zelf in de markt voor één van de drie? We praten je helemaal bij over waar je op moet letten.

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek.