Dit lees je in AutoWeek 14

AutoWeek 14 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Wat lees je deze week in ons bomvolle magazine?

Deze week is er aandacht voor diverse behoorlijk verschillende auto's. Om te beginnen hebben we een eerste rijtest met de vernieuwde Tesla Model 3. Hoewel Tesla door middel van over-the-air-updates normaal haar auto's scherp houdt, is er deze keer werkelijk fysiek wat vernieuwd aan de Model 3. Dat moeten we natuurlijk van dichtbij zien.

De Mazda CX-5 en Skoda Kodiaq zijn allebei al een tijdje op de markt en doen het allerminst onverdienstelijk. Kennelijk weten ze veel mensen dus te overtuigen. Wil je er daar misschien één van zijn, maar ben je niet bereid om de hoofdprijs te betalen? Dan is een jong gebruikt exemplaar wellicht interessant. Dat ze zo populair zijn, zorgt er alleen voor dat ook de occasions nog aardig prijzig zijn. Wat je dan mee naar huis krijgt en welke van de twee wij zouden kiezen, lees je deze week in ons magazine.

Een dubbeltest van een compleet andere orde, is die tussen de auto's die je bovenaan al op de foto zag staan. De nieuwe Dacia Sandero is er klaar voor om voor een zacht prijsje drommen mensen naar de showroom te lokken. Zeker aangezien de instapversie ook nog eens lpg lust, dan ben je al helemaal een dief van je portemonnee als je 'm laat staan. Of loont het toch de moeite om iets dieper in de buidel te tasten en voor een Suzuki Swift te gaan? Cornelis Kit zocht het uit.

Liefhebbers van wat meer pracht en praal komen aan hun trekken bij deze heerlijk dik uitgevoerde Jaguar XF. British Racing Green en een leren interieur is al een lekkere combinatie, maar hij staat ook nog eens op grote wielen en alles wat je misschien verchroomd verwacht, is zwart. Of je dat laatste een toevoeging vindt, is vooral een kwestie van smaak, maar een rit in deze XF doet ons in ieder geval aardig watertanden.

Tenslotte hebben we in Klokje Rond aandacht voor een Citroën C1 die - zeker voor zo'n kleintje - een behoorlijk forse kilometerstand heeft. Dat heeft-ie te danken aan zijn eigenaar, Wiel Willems, die ondanks het feit dat hij dik in de 80 is, nog ontzettend veel rijdt. Willems is gek op Citroën en heeft er al 45 gehad. Nu dus deze C1, maar of die nog lang blijft nu er 530.000 km op de teller staat...

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.