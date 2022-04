Dit lees je in AutoWeek 14

AutoWeek 14 ligt vanaf woensdag in de winkel of valt eind deze week bij je op de deurmat. Deze week gaan we op pad met een belangrijke nieuwkomer: de Toyota Aygo X, en dan met de cvt-automaat. Ook rijden we de gefacelifte Ford Focus, testen we de bijzondere aandrijflijn van de Nissan Qashqai e-Power en hebben we een Skoda Octavia op gas in Klokje Rond.

Op de cover van AutoWeek 14 is niet te missen met welke auto we onder meer op pad geweest zijn: de gefacelifte Ford Focus. De vierde generatie van de Focus werd vier jaar geleden onthuld. Sinds 2019 is het in Nederland de bestverkochte auto in zijn segment en dat mag van Ford best zo blijven. Met een facelift en een nieuw infotainmentsysteem zou hij klaar moeten zijn voor de tweede helft van zijn carrière. Tijd om te kijken of dat voldoende is.

Honda was er met de HR-V ooit eigenlijk té vroeg bij in het segment van de compacte cross-overs. De wet van de remmende voorsprong kreeg vat op het model, waarvan de tweede generatie in Europa weinig potten kon breken. Met een geheel nieuwe HR-V probeert Honda het nogmaals, ditmaal standaard als hybride. Dat smeekt om een vergelijking met die andere ‘high rider’, de Toyota C-HR.

We konden al eerder met de Toyota Aygo X op pad, maar toen was de auto nog niet helemaal af. Nu wel, en als bonus rijden we hem met de nieuwe cvt-automaat.

Daarmee is het Japanse feestje nog niet achter de rug, want we rijden ook met de Nissan Qashqai e-Power. Hybride-aandrijflijnen kennen we tegenwoordig in alle soorten en maten. Toch heeft Nissan een variant gevonden die nog niet bestaat. De e-Power-techniek levert een volwaardige serie-hybride op en debuteert in de Qashqai.

Het is ook weer eens hoog tijd voor een Blits Bezit. Deze keer gaan we op visite bij Henri Broekmans, die een Maserati GranTurismo voor de deur heeft staan. Eerst had hij daarnaast ook nog een BMW 428i Gran Coupé. Toen twee jaar geleden corona uitbrak en thuiswerken de norm werd, bleken twee van die prijzige kostgangers iets te veel voor de Noord-Limburger. Velen zouden het luxe speeltje dat Maserati heet opofferen voor de degelijkheid van de Duitser, maar Henri niet.

Op de Rollenbank hebben we deze week een auto die ook niet had misstaan in de turbospecial van enkele weken geleden: een Saab 9000 Turbo 16. Het betreft een frisse import uit Italië. Nieuwe eigenaar Tim Westra, overigens zestien jaar jonger dan zijn auto, wil wel eens weten of zijn auto technisch gezond is.

Ten slotte schuiven we een Skoda Octavia op de brug in Klokje Rond. Dat is niet spannend, zou je zeggen, totdat je hoort dat het er eentje is die af fabriek aardgas lust. Een primeur in Klokje Rond! Bart Arts kocht hem nieuw en reed er doodleuk 60.000 kilometer per jaar mee. Nu staat de teller op ruim vier ton. Het is tevens het afscheid van Bart met zijn Octavia. De aardgasprijs is zó gestegen dat het een te dure auto is geworden. Het zou best dus wel eens kunnen dat het ook meteen de enige auto ooit op aardgas is die we zien in Klokje Rond.

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek.