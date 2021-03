Dit lees je in AutoWeek 13

AutoWeek 13 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Wat lees je deze week in ons bomvolle magazine?

Normaal kom je als liefhebber van sportieve auto's het best aan je trekken als je ons maandelijkse magazine GTO in huis haalt, maar deze week zit je ook met AutoWeek wel goed. Om te beginnen zetten we twee hot hatches naast elkaar die het behoorlijk anders aanpakken. De Ford Focus ST haalt zijn kracht gewoon nog uit een grote motor, terwijl de Cupra Leon elektrokracht verenigt met benzinekracht om tot sportieve prestaties te komen. Tijd om uit te zoeken of dat de redding kan zijn van de sportieve hatchback, of dat we liever nog tot het laatste moment genieten van de pure kracht van een auto als de Focus ST.

Een auto die het in ieder geval nog puur op rauwe brandstofkracht doet, is de gloednieuwe BMW M3 Competition. Over het uiterlijk van de nieuwe M3 raak je maar moeilijk uitgepraat, maar hoe-ie rijdt is natuurlijk nog belangrijker. Aan Roy Kleijwegt de eer om te ontdekken of de nieuwe M3 wat dat betreft zijn naam hoog kan houden.

Elektrificatie is echt niet alleen de weg naar een schoner wagenpark, zo bewijst Peugeot met de 508 PSE. Met deze sportieve plug-in hybride verleggen de Fransen namelijk hun eigen grenzen als het aankomt op vermogen. Een grote sportieve Peugeot is daarbij ook iets waar we nog niet echt beelden bij hebben, dus dat vraagt uiteraard om een uitgebreide eerste kennismaking.

Dat ook oude auto's voor grote sportieve verrassingen kunnen zorgen, bewijst de Volvo 340 die deze week in de schijnwerpers staat in 'Kloppend Hart'. Van zichzelf was de 340 uiteraard alles behalve sportief, dus er is behoorlijk aan gesleuteld om daar verandering in te brengen. De 92 pk die deze 340 van zichzelf had, worden ruimschoots overtroffen. Een ware wolf in schaapskleren is het resultaat!

Overigens hoef je dit nummer echt niet te laten liggen als je juist geïnteresseerd bent in wat bescheidenere auto's. Want bescheidenheid is de Dacia Spring bijvoorbeeld op het lijf geschreven. Deze elektrische nieuwkomer is in één klap de goedkoopste nieuwe elektrische auto van het land en uiteraard moet je daarvoor wel enkele concessies doen. Cornelis Kit praat je bij over wat je voor zijn schappelijke prijs in huis haalt.

Tenslotte is er in Klokje Rond aandacht voor een Toyota die de goede naam van het merk niet echt waarmaakte: de Avensis 2.2 D4-D. Niet dat de klanten daar schade door leden, de coulanceregeling was meer dan ruimhartig. Ondanks zijn beruchte reputatie hebben we er eentje te gast die maar liefst 550.000 km ervaring achter de rug heeft. Dat is een dikke pluim waard, maar of dat ook geldt voor de huidige staat van de Avensis?

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt.