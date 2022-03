Dit lees je in AutoWeek 11

Het is bijna woensdag en dat betekent dat er vanaf morgen een nieuwe AutoWeek bij je op de mat kan ploffen of in de lokale winkel verschijnt. Natuurlijk hebben we ook deze week weer voor jullie de spreekwoordelijke sterren van de autohemel geschreven. Wat lees je deze week in ons bomvolle magazine?

De splinternieuwe DS 4 is een interessante auto. Geheel volgens DS-traditie is het een eigenwijs model, maar wel een die een hoop net even anders doet dan de andere modellen van het merk. Met het technische broertje van de nieuwe Opel Astra en Peugeot 308 heeft DS sterker dan ooit het vizier op het hogere C-segment gericht. We trommelen een DS 4 Cross op en laten hem kennismaken met de Formentor van een ander relatief jong automerk: Cupra. Jan Lemkes is de scheidsrechter van een gevecht waarbij de vooral sportieve Cupra en de juist meer op comfort gerichte DS 4 Cross elkaar in de haren vliegen.

De Yaris Cross is nog kakelvers en moet als jongste spruit van de Toyota-familie ongetwijfeld nog even wennen aan zijn broertjes en zusjes. Waar Toyota ooit vrij weinig cross-overs en SUV-achtigen in Europa had, is het hoogpotige aanbod van het merk nu best fors! Hoe verhoudt de jonge Yaris Cross zich tegen zijn grotere brutale broer, de C-HR? Roy Kleijwegt zorgt er natuurlijk weer voor dat dit broedergevecht op nette en eerlijke wijze verloopt.

De Toyota Land Cruiser van de J70 generatie is in de basis stokoud, maar is nog altijd nieuw te koop. Wie goed zijn best doet, moet ook in Nederland een nieuw exemplaar van de archaïsche alleskunner op de weg kunnen toveren. De prijs die je voor zo'n hoekige offroader betaalt is stevig, maar daar krijg je wel een beresterke en onverzettelijke auto voor de eeuwigheid voor terug. Dat de ontwikkelingen in autoland razendsnel gaan, blijkt onder meer uit deze interessante herintroductie met de onverwoestbare Japanner.

SUV's, ze vliegen je tegenwoordig links en rechts om de oren. Maar is de SUV wel een waardige vervanger van de traditionele sedan of stationwagon? We gaan op onderzoek, onder meer met een BMW 4-serie Gran Coupé, een 3-serie Touring en een X3, met een Hyundai i30, i30 Fastback en Tucson en zelfs met twee Porsches Panamera en een Cayenne. Welke carrosserievariant heeft jouw voorkeur?

Over oude bekenden gesproken: de Jeep Renegade is al bijna acht jaar oud, maar mag er nog even tegenaan. Jeep heeft zijn kleinste model nieuwe aandrijflijnen gegeven en is er nu alleen nog als e-Hybrid en met een plug-in hybride 4xe-aandrijflijn. Staat de Renegade met een dosis frisse techniek ook in 2022 nog zijn mannetje?

