Dit lees je in AutoWeek 1

AutoWeek 1, de eerste editie van 2021, ligt vanaf morgen in de winkels, tijd om door te nemen wat je deze week kunt verwachten in ons bomvolle magazine.

Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent dat je deze week AutoWeek 1 van 2021 op de mat krijgt of in de winkel kunt kopen. We beginnen het jaar gelijk goed, met de eerste rijtest van een heel belangrijke auto. De Ford Mustang Mach-E komt namelijk binnenkort naar Nederland en AutoWeek kon er alvast mee op pad. Het eerste volledig als elektrische auto ontwikkelde model van Ford heeft een wat beladen naam. Heeft hij genoeg in zich om de Mustang-badge te mogen dragen?

Een SUV die luistert naar de naam Mustang is al behoorlijk bijzonder, maar datzelfde geldt natuurlijk voor een SUV van Aston Martin. De Britten hopen met de DBX de verkoopaantallen flink op te krikken. Dat kan gezien de financiële situatie van het merk absoluut geen kwaad. De DBX ziet in ieder geval al lekker opvallend uit en belooft de rij-ervaring die je van een Aston Martin mag verwachten te combineren met de voordelen van een SUV. Hoofdredacteur Damiaan Hage had de eer om uit te zoeken of het merk raak schiet met de DBX.

Meer spektakel is er in de vorm van de Volkswagen Golf GTI Clubsport. De auto die perfect moet zijn voor wie een normale GTI net even te weinig vindt bieden, maar die een R weer wat ver vindt gaan. Vanbuiten is het het er bijna niet aan af te zien dat het een Clubsport is. Een bescheiden insteek dus van Volkswagen, of de Clubsport echter z'n toevoeging bewijst als je eenmaal instapt, zocht Michiel Willebrands uit op één van de mooiste stukjes weg op de Veluwe.

Je hoeft niet te vrezen dat er in AutoWeek 1 alleen maar bij het duurdere aanbod van dit moment stilgestaan wordt. Er is namelijk ook uitgebreid aandacht voor twee compacte auto's die ongeveer elkaars tegenpolen lijken. De Kia Rio en de Citroën C3. Eerstgenoemde is behoorlijk no-nonsense, terwijl de Citroën - zoals we dat van het merk kennen - behoorlijk eigenzinnig is. Welke insteek werkt het beste?

De C3 is niet de enige Citroën die zich mag bewijzen deze week. Een oudere en grotere Citroën wordt onder de loep genomen in Klokje Rond. De C5 Touring van Peter van der Schouw heeft namelijk een heel mooie kilometerstand: bijna 4 ton staat er op het klokje. Grappig genoeg zijn al die kilometers afgelegd met de dikste motor, maar wel weer op lpg. Vanwaar deze keuze en zit er nog meer leven in voor de komende tijd? Joep zoekt het uit.

