Dit lees je in AutoWeek 1

De eerste AutoWeek van 2022 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. We kijken vooruit naar de nieuwe, elektrische Alfa Romeo en in de dubbeltest hebben we deze keer een Ford Puma tegenover een Seat Arona. Terugkijken doen we in onze occasiondubbeltest met twee dikke dieselstations. Verder het bizarre verhaal van Opel in het Roemenië van Ceaușescu en het afscheid van de Beverwijkse automarkt.

Om te beginnen zetten we in één van de dubbeltesten de Seat Arona en Ford Puma tegenover elkaar. Net als bij de Ibiza brengt de recente facelift van de Seat Arona vooral voor het interieur grote wijzigingen met zich mee. Bewapend met een compleet nieuw dashboard opent de compacte Seat de aanval op de Ford Puma, die eveneens de nadruk legt op de ‘S’ van SUV.

We blijven even in de SUV-hoek met de Toyota RAV4. Die kennen we uiteraard al een tijdje, maar hij is er nu ook met een stekker. De RAV4 PHEV is vanwege z'n lagere verbruik en vooral ook lagere uitstoot een uiterst belangrijke nieuwe optie die Toyota de Nederlandse markt biedt. Dat vraagt om een kennismaking.

Van een behoorlijk spectaculairder snit is de posterstory, waarin de Lamborghini Huracán STO centraal staat. Roy Kleijwegt kon ermee op pad en hij trekt zo direct na Oud en Nieuw graag de vergelijking met vuurwerk. "Mocht vuurwerk voor particulieren definitief worden verboden, dan is dat wellicht ook einde verhaal voor de Lamborghini Huracán STO, die gewelddadiger knalt dan veel illegale strijkers."

Terwijl de krant kopt met ‘Vraag naar dieseloccasions was nog nooit zo laag’, rijden wij twee riante stationcars met krachtige zelfontbrander de showroom uit. Want de vraag mag dan gering zijn, de behoefte is er nog altijd en er spreekt genoeg in het voordeel van een heerlijke Volvo V90 of BMW 5-serie met dieselmotor. We pakken van beiden een exemplaar uit 2017, die rond de €27.000 moeten kosten.

Als je dacht dat daarmee het dieselen in AutoWeek 1 alweer achter de rug is, heb je het mis. In Klokje Rond mag namelijk bovenstaande Renault Laguna Estate met een 2.0 dCi acte de presence geven. Meer dan een half miljoen heeft-ie al achter de rug en gezien de twijfelachtige reputatie van de generatie ervoor zijn wij natuurlijk reuzebenieuwd hoe de betere verhalen over deze Laguna in de praktijk uitpakken.

Tenslotte hebben we op de rollenbank een Duitse krachtpatser te gast: de Audi S5 Sportback van Gertjan de Bruin. Een S5 staat als het goed is garant voor een behoorlijke dosis TFSI-geweld, alleen is dit exemplaar vers geïmporteerd uit Denemarken. Eens kijken of de Denen er in de loop der jaren een beetje goed mee omgesprongen zijn of dat er toch wat paardjes achtergebleven zijn.

