Rijbewijs halen weer fors duurder geworden

Uit onderzoek Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), waar meer dan 2.300 kersverse geslaagde eigenaren van een rijbewijs aan hebben meegedaan, blijkt dat de gemiddelde prijs van een uur rijles €47,17 bedraagt. Uit het onderzoek blijkt verder dat kandidaten gemiddeld 43 uur rijles volgden om af te mogen rijden. Dat is 5 uur meer dan in 2019 in een vergelijkbaar onderzoek werd vastgesteld.

Volgens het CBR houdt de toename van het aantal benodigde uren rijles mogelijk verband met onderbrekingen in het opleidingstraject als gevolg van de diverse lockdowns. Het CBR meldt dat ook het mogelijk is dat kandidaten gehoor geven aan de oproep van het bestuursorgaan om zich beter voor te bereiden op het praktijkexamen. Het slagingspercentage is in ieder geval gestegen. In oktober dit jaar slaagde 51,6 procent van de kandidaten in één keer het praktijkexamen. In 2019 lag dat percentage 2,5 procentpunt lager.

€ 2.750

De totale kosten van het behalen van het rijbewijs liggen volgens het CBR op gemiddeld €2.750, dat is €300 meer dan in 2019. In die €2.750 zijn niet alleen de kosten voor de rijlessen en het theorie- en praktijkexamen opgenomen, maar ook de kosten voor het aanvragen van een gezondheidsverklaring, pasfoto's en het rijbewijs zelf.

Volgend jaar wordt het halen van het rijbewijs nog duurder. Het CBR verhoogt met ingang van volgend jaar namelijk het gros van zijn tarieven. Uit een onder rijschoolhouders gehouden enquête van vakblad Rijschool Pro bleek onlangs dat 65 procent van de rijscholen volgend jaar derhalve de tarieven van het praktijkexamen B en de rijlessen gaat verhogen. Een praktijkexamen B kost een rijschool volgend jaar €122,50 in plaats van €120.