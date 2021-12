Dit kost de Renault Mégane E-Tech Electric

De volledig elektrische Renault Mégane E-Tech Electric is er vanaf €35.390, of in de private lease vanaf €449 per maand. Voor de basisprijs staat een EV40 klaar, dus met een 40 kWh-batterij. Deze uitvoering heeft 130 pk en een WLTP-actieradius van een vrij bescheiden 300 km. Er is ook een EV60, die dus 60 kWh aan boord heeft. Deze uitvoering heeft met 218 pk ook meer vermogen en komt in theorie 450 km ver. Dat genoegen kost minimaal €39.990, of via een private-leaseconstructie minimaal €499 per maand. Snelladen gaat bij de 40 kWh-accu trouwens met maximaal 85 kW, terwijl de 60 kWh-versie piekt bij 130 kW.

Nieuwe versienamen

De instapuitvoering, waarvoor deze prijzen gelden, krijgt de bijzondere naam ‘Equilibre’, Frans voor ‘evenwicht’. Deze krijgt in ieder geval standaard een 22 kW-boordlader mee, dus dat is mooi meegenomen. De EV40 is er daarnaast ook als rijker uitgeruste Techno, die €38.390 moet kosten.

Bij de EV60 zijn er meer keuzes. Behalve de Equilibre staan hier ook een Techno (€42.990), Iconic (€45.990) en de op de zakelijke rijder gerichte Evolution (€41.790) klaar. Als ‘bonusversie’ is er de Renault Mégane E-Tech Electric EV60 Evolution ER. Deze variant, die ook speciaal voor de zakelijke rijder is bedoeld, combineert een rijke uitrusting met het lage vermogen van de EV40 en de grote batterij van de EV60. Dat betekent dus 130 pk, maar ook een rijbereik van 470 km. Iets meer dan een reguliere EV60, dus.

De genoemde type-aanduidingen komen in de toekomst ook op andere Renault-modellen.

Vergelijk met ID3

Ter vergelijking pakken we er ook even de prijslijst van de grootste concurrent van de Mégane E-tech bij. De Volkswagen ID3 blijkt dan met €33.490 iets goedkoper, voor een versie die met 45 kWh en 349 WLTP-kilometers bovendien iets verder komt. Het equivalent van Renaults EV60, de ID3 met 58 kWh, is met €36.240 eveneens voordeliger. Dat vertelt echter niet het hele verhaal, want er kunnen significante uitrustingsverschillen zijn. Dat zoeken we graag uit als we de complete uitrustingstabel van de Mégane E-Tech in handen hebben, wat nu nog niet het geval is. Riep iemand daar ‘Back to Basics?’