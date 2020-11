Dit kost de nieuwe Toyota Mirai

Toyota maakt de prijs van zijn nieuwe waterstofauto, de Mirai, bekend. Dat de auto goedkoper zou worden, wisten we al , maar het prijsverschil met de eerste Mirai is nog groter dan gedacht.

De geheel nieuwe, veel vlotter ogende Toyota Mirai kost minimaal €65.995. Dat is maar liefst €15.100 minder dan de €81.095 die Toyota nu nog voor de eerste generatie van dit bijzondere model vraagt.

Behalve een aanzienlijk minder controversiële koets krijg je daarvoor bovendien een 30 procent grotere actieradius, voor een opgegeven totaal van 650 km.

Tankservice

Dat is ook nodig, want waterstofstations zijn in ons land nog altijd erg zeldzaam. Om dat probleem op te vangen, biedt Toyota de Mirai Launch Edition straks ook aan met een tankservice. Daarbij wordt de auto opgehaald, volgetankt en teruggebracht, op voorwaarde dat dat binnen een straal van 50 km van een waterstoftankstation is.

Hoewel beide sedans op waterstof lopen, zijn de verschillen tussen de eerste en de tweede generatie van de Mirai groot. De nieuwe auto is een stuk langer en staat in tegenstelling tot zijn voorganger op een TNGA-platform. Dat moet een laag zwaartepunt, een actievere zithouding en meer rijdynamiek opleveren. Deze versie van het platform is in feite een ingekorte versie van dat van de Lexus LS, waarmee ook de Mirai nu over achterwielaandrijving beschikt.

Fiscaal aantrekkelijk

De nieuwe Mirai arriveert in maart 2021 in ons land. Voor die tijd worden al meer specificaties bekend, onder meer over de uitrusting en de verdere prestaties. Ondanks de lagere prijs is de beperkte infrastructuur voor veel potentiële berijders ongetwijfeld nog een serieuze hobbel. Toch is een waterstofauto op papier wel erg aantrekkelijk voor zakelijke rijders. Zo geldt de lage bijtelling voor EV’s bij een auto als de Mirai over de gehele aanschafprijs. In 2021 betekent dat 12 procent bijtelling over de volledige 65.995, terwijl het lage tarief bij een batterij-elektrische auto tot een maximum van 40.000 euro geldt. Ook liggen er voor ondernemende waterstofrijders gunstiger Vamil- en MIA-regelingen klaar.