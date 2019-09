Dit kost de nieuwe Renault Zoe

Renault maakt de prijzen van de stevig vernieuwde Zoe bekend. Daarbij is er opnieuw de keuze tussen het kopen of het huren van de batterij.

Wie de gehele auto zelf wil aanschaffen, is straks € 33.590 kwijt voor een Zoe R110 Life, zoals de basisversie voluit heet. De instapper krijgt onder meer een digitaal instrumentarium en een 7-inch touchscreen voor het multimediasysteem mee. Ook de actieradius van 395 km is natuurlijk standaard. Daarmee lijkt de nieuwe Zoe een goede aanbieding naast het uitgaande model, dat voor minimaal € 32.940 'slechts' 317 km kan rijden op een volle accu.

Wie bijzonder begaan is met het milieu doet er goed aan om voor de Zen-uitvoering van de nieuwe Zoe te gaan. Die versie is namelijk voorzien van gerecyclede interieurmaterialen. De Zen kost € 35.190, terwijl de nog luxueuzere Intens en introductieversie Edition One voor respectievelijk € 36.190 en € 37.790 op de prijslijst staan.

Wie de batterij liever huurt is vooraf uiteraard minder geld kwijt, want dan staat de Zoe voor € 25.390 al voor de deur. Vervolgens moet er echter wel maandelijks worden afgetikt voor het gebruik van de accu. De bedragen lopen uiteen van 74 euro voor wie 7.500 km rijdt tot 124 euro per maand voor wie zonder limiet kilometers wil kunnen afleggen. Het huren van een batterij is al sinds het begin van de EV-opmars mogelijk bij Renault en was ooit zelfs verplicht. Het voordeel is dat de accu gratis wordt vervangen als er problemen mee zijn, het nadeel is uiteraard het genoemde maandelijkse tarief.

De prijzen van de Zoe roepen natuurlijk ook om een vergelijking met het andere nieuwe elektrische aanbod, want er is een heuse EV-revolutie gaande in het B-segment. Directe concurrentie vindt de eens eenzame Zoe volgend jaar in de Peugeot e-208, die voor (voorlopig) minimaal 36.250 340 WLTP-kilometers biedt. De technisch gelijke Opel Corsa-e is vooralsnog een stuk goedkoper en moet al voor 30.999 euro beschikbaar zijn. Wie achterdeuren kan missen kan bij Mini terecht voor een elektrische Cooper, die minimaal 34.900 kost en 235 km ver moet komen. Dan is er ook nog MG, dat met de ZS voor zo’n 30 mille een heuse SUV met een elektrische aandrijflijn biedt. Die auto komt 263 theoretische kilometers ver op een lading.