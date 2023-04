Wat koop je tegenwoordig nog voor €142,86? Een centimeter Renault-SUV, blijkt vandaag. Dat is namelijk wat Renault vraagt voor iedere centimeter die de nieuwe Renault Espace langer is dan zijn kortere broertje, de Austral.

Voor wie het gemist heeft: de Renault Espace is terug, maar (uiteraard) niet als MPV. In plaats daarvan is het in feite een langere versie van de Renault Austral, met zeven in plaats van vijf zitplaatsen. Het verschil in lengte is om precies te zijn 21 centimeter. Daar vraagt Renault €3.000 extra voor, want de nieuwe Renault Espace kost minimaal €46.830.

Let wel: de vanafprijs van de Austral ligt met net geen 40 mille nog veel lager, maar bij de Espace is het leveringsgamma beperkter. De grotere auto is er namelijk alleen als Hybrid 200, met een 200 pk sterke hybride-aandrijflijn dus. Ook begint het aanbod bij de Techno, terwijl de Austral er – met een minder krachtige motor weliswaar – ook als kalere Equilibre is.

De Renault Espace is er ook als ‘Esprit Alpine’, een sportiever aangeklede versie. De Espace Esprit Alpine kost €49.830 en biedt dan onder meer 4Control-vierwielbesturing, grotere wielen en mooiere bekleding. Echte luxe is er bij de Iconic. Die heeft onder meer standaard adaptieve cruisecontrol (de rest dus niet), elektrisch verstelbare voorstoelen, stuurwielverwarming en lederen bekleding. De prijs van al dat moois: €52.030.

Zeven zitplaatsen standaard, vijf kan ook

Renault voert een opvallend beleid als het gaat om de derde zitrij. Die is namelijk standaard, maar kan optioneel worden weggelaten. Als optie zonder meerprijs levert Renault het ‘Pack Bagage’, waarbij behalve de twee extra stoelen ook de dubbele bodem van de bagageruimte én de stroomaansluiting aldaar worden weggelaten. Dat alles heeft één voordeel: (nog) meer bagageruimte. Met derde zitrij (plat) heb je achter rij 2 maximaal 499 liter, terwijl de vijfzitter tot 581 liter biedt.