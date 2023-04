Dit kost de elektrische Peugeot e-308, SEPP-subsidie mogelijk

In september 2022 trok Peugeot digitaal het doek van de elektrische 308: de Peugeot e-308. De Peugeot e-308 komt ook als stationwagon e-308 SW naar Nederland maar het is de elektrische hatchbackversie waar AutoWeek je nu al de prijzen van kan melden. De Peugeot e-308 heeft in Nederland een vanafprijs van €45.585. Voor dat geld rijd je de Peugeot e-308 als Allure. Goed nieuws: de fiscale prijs van deze versie - dus exclusief kosten rijklaarmaken - ligt met €44.415 onder de €45.000 en dat betekent dat je met de Peugeot e-308 Allure in aanmerking komt voor SEPP-aanschafsubsidie. De enige andere uitvoering is een speciale introductieversie die luistert naar de naam GT First Edition (foto's 8 t/m 15). De Peugeot e-308 GT First Edition kost €47.985.

De elektrische Peugeot e-308 heeft een 54 kWh accupakket met een nettocapaciteit van 51 kWh. Op de vooras zit een 156 pk en 270 Nm sterke elektromotor. Aanvankelijk zei Peugeot dat de e-308 tot meer dan 400 kilometer ver zou komen op een volle accu. Dat blijkt te kloppen. Het WLTP-bereik is namelijk vastgesteld op 410 kilometer. Ook weten we nu dat de topsnelheid van de e-308's 170 km/h bedraagt.

Uitrusting elektrische Peugeot e-308

De Peugeot e-308 in Allure-trim beschikt over alles wat de reguliere Peugeot 308 Allure ook heeft, aangevuld met interessante extraatjes. Zo staat de e-308 Allure op 18-inch Electra wielen in plaats van 17 inch grote Calgary-exemplaren. Het Pack Safety Plus en Park Drive Assist 2 - bij de reguliere 308 standaard vanaf de Allure Pack - zitten standaard op de elektrische Peugeot e-308 Allure en ook zijn verwarmde voorstoelen en een verwarmbaar stuurwiel standaard van de partij.

De enige andere uitvoering heet GT First Edition. Die speciale uitvoering heeft de standaarduitrusting van de reguliere GT-uitvoeringen, aangevuld met 18-inch lichtmetaal, een verwarmbaar stuurwiel en verwarmbare voorstoelen. De GT First Edition heeft daarbij speciale stoelbekleding en onderscheidt zich dus ook met zijn sportievere GT-uiterlijk van de e-308 Allure.

Prijzen Peugeot e-308