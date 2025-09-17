Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Peugeot 308: vernieuwd én goedkoper, ook prijzen elektrische e-308 omlaag

Ook de prijzen zijn scherper

14
Peugeot 308
Peugeot 308Peugeot 308Peugeot 308Peugeot 308Peugeot 308Peugeot 308Peugeot 308Peugeot 308Peugeot 308Peugeot 308Peugeot 308
Lars Krijgsman

De vernieuwde Peugeot 308 is goedkoper dan het origineel. AutoWeek heeft alle prijzen van de vernieuwde Peugeot 308.

De facelift die Peugeot op de 308 doorvoerde brengt niet alleen vernieuwd design en aangepaste techniek, maar ook meer uitrusting én lagere prijzen naar de gezinsauto. Tijd om de prijslijst in te duiken. Net als voorheen is de 308 er als mild-hybride, als plug-in hybride én als volledig elektrische Peugeot e-308. Daarnaast biedt Peugeot zijn compacte middenklasser aan als hatchback (Berline) én als stationwagon (SW).

Mild-hybride Peugeot 308

De mild-hybride Peugeot 308 hatchback (Berline) was er voorheen vanaf €36.030, maar mag in vernieuwde vorm vanaf €35.950 mee naar huis. Liever een Peugeot 308 SW met de 145 pk sterke mild-hybride aandrijflijn met e-DCS6-automaat? Breng dan €37.250 mee naar de Peugeot-dealer. In beide gevallen rijd je voor het genoemde bedrag de Style-uitvoering.

Plug-in hybride Peugeot 308

Rondstekkeren zonder volledig elektrische aandrijflijn? Ook dat kan met de vernieuwde Peugeot 308. De plug-in hybride Peugeot 308 is sinds kort 195 pk sterk en heeft een e-DCS7- in plaats van een e-EAT8-automaat. De Peugeot 308 hatchback Plug-in Hybrid 195 is er vanaf €37.950, terwijl je voor de 180 pk sterke vorige versie minimaal €42.090 neertelde. Daarmee is de plug-in hybride 308 zomaar even ruim €4.000 goedkoper! De meerprijs voor de 308 SW bedraagt €1.300.

Elektrische Peugeot e-308

Natuurlijk is ook de vernieuwde Peugeot 308 er als volledig elektrische e-308. Die is 156 pk sterk, heeft een 58 kWh accu (bruto) en is er als hatchback voortaan vanaf €36.950. Daarmee is de elektrische e-308 €2.100 voordeliger geworden. Ook hier geldt dat de meerprijs voor de e-308 SW €1.300 bedraagt en dat de vanafprijs geldt voor de Style-uitvoering. Net als de mild-hybride en plug-in hybride 308 is ook de elektrische e-308 er als Business, Allure en GT. De actieradius van de Peugeot e-308 GT bedraagt 450 kilometer. Dat is 50 kilometer meer dan voorheen. V2L (Vehicle to Load) is voortaan standaard.

De eerste exemplaren van de vernieuwde Peugeot 308 komen naar verwachting in november naar Nederland.

Prijzen Peugeot 308 en 308 SW - september 2025

 AandrijflijnVermogenUitvoeringVanafprijs
308 hatchback (Berline)Hybrid 145 e-DCS6145 pkStyle€35.950
308 hatchback (Berline)Hybrid 145 e-DCS6145 pkBusiness€36.950
308 hatchback (Berline)Hybrid 145 e-DCS6145 pkAllure€38.200
308 hatchback (Berline)Hybrid 145 e-DCS6145 pkGT€40.450
308 hatchback (Berline)Plug-in Hybrid 195 e-DCS7195 pkStyle€37.950
308 hatchback (Berline)Plug-in Hybrid 195 e-DCS7195 pkBusiness€38.950
308 hatchback (Berline)Plug-in Hybrid 195 e-DCS7195 pkAllure€40.200
308 hatchback (Berline)Plug-in Hybrid 195 e-DCS7195 pkGT€42.450
e-308 hatchback (Berline)EV 58 kWh 156156 pkStyle€36.950
e-308 hatchback (Berline)EV 58 kWh 156156 pkBusiness€37.950
e-308 hatchback (Berline)EV 58 kWh 156156 pkAllure€39.200
e-308 hatchback (Berline)EV 58 kWh 156156 pkGT€41.450
308 SWHybrid 145 e-DCS6145 pkStyle€37.250
308 SWHybrid 145 e-DCS6145 pkBusiness€38.250
308 SWHybrid 145 e-DCS6145 pkAllure€39.500
308 SWHybrid 145 e-DCS6145 pkGT€41.750
308 SWPlug-in Hybrid 195 e-DCS7195 pkStyle€39.250
308 SWPlug-in Hybrid 195 e-DCS7195 pkBusiness€40.250
308 SWPlug-in Hybrid 195 e-DCS7195 pkAllure€41.500
308 SWPlug-in Hybrid 195 e-DCS7195 pkGT€43.750
e-308 SWEV 58 kWh 156156 pkStyle€38.250
e-308 SWEV 58 kWh 156156 pkBusiness€39.250
e-308 SWEV 58 kWh 156156 pkAllure€40.500
e-308 SWEV 58 kWh 156156 pkGT€42.750
14 Bekijk reacties
Peugeot Peugeot 308 Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Peugeot 308

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Peugeot 308 1.6 VTi 5-DEURS XT-uitv/CLIMA AIRCO/CRUISE CONTROL/PANORAMADAK/MP3/nieuwe APK + ONDERHOUDSBEURT BIJ AFLEVERING/NAP

Peugeot 308 1.6 VTi 5-DEURS XT-uitv/CLIMA AIRCO/CRUISE CONTROL/PANORAMADAK/MP3/nieuwe APK + ONDERHOUDSBEURT BIJ AFLEVERING/NAP

  • 2007
  • 246.182 km
€ 2.250
Peugeot 308 1.2 PureTech GT-Line

Peugeot 308 1.2 PureTech GT-Line

  • 2020
  • 95.925 km
€ 13.950
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Allure (APPLE CARPLAY,AUTOMAAT,LED VERLICHTING,CLIMATE,CRUISE,LM-VELGEN,NIEUWE APK,TOPCONDITIE)

Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Allure (APPLE CARPLAY,AUTOMAAT,LED VERLICHTING,CLIMATE,CRUISE,LM-VELGEN,NIEUWE APK,TOPCONDITIE)

  • 2019
  • 126.639 km
€ 10.945

Lees ook

Nieuws
Peugeot 308

Peugeot 308 vernieuwd: scherper, iets meer elektrische actieradius

Nieuws
AutoWeek 13 2018 magazine Peugeot 308 1.5 BlueHDi

Weer terugroepactie Stellantis: probleem nokkenaskettingen 1.5 BlueHDi

Nieuws
Spyshots Peugeot 308

Vernieuwde Peugeot 308: nieuw gezicht en nieuwe elektrische aandrijflijn

Nieuws
Peugeot 308 SW Hybrid

Nieuwe plug-in hybridetechniek voor Peugeot 308 en Peugeot 408

Achtergrond
Peugeot 308 SW Blue HDI 14 procent bijtelling

Tweedehands Peugeot 2008 of 308 SW, wat is de voordeligste keuze?

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (14)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.