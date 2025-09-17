Peugeot 308: vernieuwd én goedkoper, ook prijzen elektrische e-308 omlaag
Ook de prijzen zijn scherper
De vernieuwde Peugeot 308 is goedkoper dan het origineel. AutoWeek heeft alle prijzen van de vernieuwde Peugeot 308.
De facelift die Peugeot op de 308 doorvoerde brengt niet alleen vernieuwd design en aangepaste techniek, maar ook meer uitrusting én lagere prijzen naar de gezinsauto. Tijd om de prijslijst in te duiken. Net als voorheen is de 308 er als mild-hybride, als plug-in hybride én als volledig elektrische Peugeot e-308. Daarnaast biedt Peugeot zijn compacte middenklasser aan als hatchback (Berline) én als stationwagon (SW).
Mild-hybride Peugeot 308
De mild-hybride Peugeot 308 hatchback (Berline) was er voorheen vanaf €36.030, maar mag in vernieuwde vorm vanaf €35.950 mee naar huis. Liever een Peugeot 308 SW met de 145 pk sterke mild-hybride aandrijflijn met e-DCS6-automaat? Breng dan €37.250 mee naar de Peugeot-dealer. In beide gevallen rijd je voor het genoemde bedrag de Style-uitvoering.
Plug-in hybride Peugeot 308
Rondstekkeren zonder volledig elektrische aandrijflijn? Ook dat kan met de vernieuwde Peugeot 308. De plug-in hybride Peugeot 308 is sinds kort 195 pk sterk en heeft een e-DCS7- in plaats van een e-EAT8-automaat. De Peugeot 308 hatchback Plug-in Hybrid 195 is er vanaf €37.950, terwijl je voor de 180 pk sterke vorige versie minimaal €42.090 neertelde. Daarmee is de plug-in hybride 308 zomaar even ruim €4.000 goedkoper! De meerprijs voor de 308 SW bedraagt €1.300.
Elektrische Peugeot e-308
Natuurlijk is ook de vernieuwde Peugeot 308 er als volledig elektrische e-308. Die is 156 pk sterk, heeft een 58 kWh accu (bruto) en is er als hatchback voortaan vanaf €36.950. Daarmee is de elektrische e-308 €2.100 voordeliger geworden. Ook hier geldt dat de meerprijs voor de e-308 SW €1.300 bedraagt en dat de vanafprijs geldt voor de Style-uitvoering. Net als de mild-hybride en plug-in hybride 308 is ook de elektrische e-308 er als Business, Allure en GT. De actieradius van de Peugeot e-308 GT bedraagt 450 kilometer. Dat is 50 kilometer meer dan voorheen. V2L (Vehicle to Load) is voortaan standaard.
De eerste exemplaren van de vernieuwde Peugeot 308 komen naar verwachting in november naar Nederland.
Prijzen Peugeot 308 en 308 SW - september 2025
|Aandrijflijn
|Vermogen
|Uitvoering
|Vanafprijs
|308 hatchback (Berline)
|Hybrid 145 e-DCS6
|145 pk
|Style
|€35.950
|308 hatchback (Berline)
|Hybrid 145 e-DCS6
|145 pk
|Business
|€36.950
|308 hatchback (Berline)
|Hybrid 145 e-DCS6
|145 pk
|Allure
|€38.200
|308 hatchback (Berline)
|Hybrid 145 e-DCS6
|145 pk
|GT
|€40.450
|308 hatchback (Berline)
|Plug-in Hybrid 195 e-DCS7
|195 pk
|Style
|€37.950
|308 hatchback (Berline)
|Plug-in Hybrid 195 e-DCS7
|195 pk
|Business
|€38.950
|308 hatchback (Berline)
|Plug-in Hybrid 195 e-DCS7
|195 pk
|Allure
|€40.200
|308 hatchback (Berline)
|Plug-in Hybrid 195 e-DCS7
|195 pk
|GT
|€42.450
|e-308 hatchback (Berline)
|EV 58 kWh 156
|156 pk
|Style
|€36.950
|e-308 hatchback (Berline)
|EV 58 kWh 156
|156 pk
|Business
|€37.950
|e-308 hatchback (Berline)
|EV 58 kWh 156
|156 pk
|Allure
|€39.200
|e-308 hatchback (Berline)
|EV 58 kWh 156
|156 pk
|GT
|€41.450
|308 SW
|Hybrid 145 e-DCS6
|145 pk
|Style
|€37.250
|308 SW
|Hybrid 145 e-DCS6
|145 pk
|Business
|€38.250
|308 SW
|Hybrid 145 e-DCS6
|145 pk
|Allure
|€39.500
|308 SW
|Hybrid 145 e-DCS6
|145 pk
|GT
|€41.750
|308 SW
|Plug-in Hybrid 195 e-DCS7
|195 pk
|Style
|€39.250
|308 SW
|Plug-in Hybrid 195 e-DCS7
|195 pk
|Business
|€40.250
|308 SW
|Plug-in Hybrid 195 e-DCS7
|195 pk
|Allure
|€41.500
|308 SW
|Plug-in Hybrid 195 e-DCS7
|195 pk
|GT
|€43.750
|e-308 SW
|EV 58 kWh 156
|156 pk
|Style
|€38.250
|e-308 SW
|EV 58 kWh 156
|156 pk
|Business
|€39.250
|e-308 SW
|EV 58 kWh 156
|156 pk
|Allure
|€40.500
|e-308 SW
|EV 58 kWh 156
|156 pk
|GT
|€42.750
