Dit is de (voorlopige) Formule 1-kalender van 2021

Circuit Zandvoort kon dinsdag al melden dat het in het eerste weekend van september 2021 de Formule 1 mag verwelkomen. Er is echter ook bekend geworden hoe de rest van de kalender voor 2021 eruitziet. Belangrijk om te weten; het gaat om een voorlopige kalender. Dit is hoe de Formule 1 het nu voor zich ziet, maar er kunnen nog zaken worden veranderd.

Het meest opvallend is dat de Grand Prix van Vietnam - die dit jaar voor het eerst verreden zou worden - er niet op staat. De kopman van de Vietnamese GP is gearresteerd (overigens niet vanwege iets rond de GP) en daardoor zou de organisatie van het evenement stil zijn gelegd. Een flinke klap voor het Aziatische land en voor de stad Hanoi. Daar is immers begin dit jaar het compleet nieuwe semi-stratencircuit geopend voor de komst van de Formule 1. Het lijkt er voorlopig dus niet op dat de Formule 1 er werkelijk zal gaan rijden. Daarvoor in de plaats is er wel een nieuwe bestemming bijgekomen: Saoedi-Arabië. Overigens is het weekend van 25 april nog vrijgehouden voor een andere GP, dus mogelijk komen de F1 en Vietnam er voor die datum toch nog uit met elkaar.

Een andere opvallende zaak is dat Sao Paulo er (onder voorbehoud) weer op staat. Op het in de volksmond als Interlagos aangeduide circuit aldaar zou immers voorlopig niet meer gereden worden door de F1, maar er lijkt dus toch een nieuwe deal te zijn. Verder oogt de kalender grotendeels hetzelfde als het voor dit jaar bedoeld was, al is Nederland van mei naar september verhuisd.

Formule 1-kalender 2021

21 maart Australië (Melbourne) 28 maart Bahrein (Sakhir) 11 april China (Shanghai) 25 april N.N.B. 9 mei Spanje (Barcelona) * 23 mei Monaco (Monaco) 6 juni Azerbeidzjan (Baku) 13 juni Canada (Montreal) 27 juni Frankrijk (Le Castellet) 4 juli Oostenrijk (Spielberg) 18 juli Verenigd Koninkrijk (Silverstone) 1 augustus Hongarije (Boedapest) 29 augustus België (Spa) 5 september Nederland (Zandvoort) 12 september Italië (Monza) 26 september Rusland (Sochi) 3 oktober Singapore (Singapore) 10 oktober Japan (Suzuka) 24 oktober Verenigde Staten (Austin) 31 oktober Mexico (Mexico-Stad) 14 november Brazilië (Sao Paulo) * 28 november Saoedi-Arabië (Jeddah) 5 december Abu Dhabi (Abu Dhabi)

*onder voorbehoud