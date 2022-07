Dit is de Volkswagen Phaeton die nooit kwam

Je kunt veel zeggen over Ferdinand Piëch, maar de beste man liet zijn creatieve geest in ieder geval graag spreken. Onder Piëchs leiding zagen zeer bijzondere projecten het levenslicht, denk bijvoorbeeld aan de Volkswagen Passat W8 en de buitenissige Bugatti Veyron met zijn W16-motor. Ook de nu twintig jaar oude Volkswagen Phaeton was er zonder Piëch vrijwel zeker nooit geweest en wordt zelfs gezien als een 'kindje' van de in 2019 overleden voormalig topman.

Piëch wilde van Volkswagen een toplimousine zien die aan enkele haast krankzinnige eisen moest voldoen. Zo vond Piëch dat je met een buitentemperatuur van 50 graden Celsius zonder problemen de hele dag lang 300 km/h moest kunnen rijden, met in de auto een binnentemperatuur van 22 graden Celsius. Daarmee legde Piëch niet alleen de lat hoog voor de aandrijflijn, maar ook voor de bouwkwaliteit. Uiteindelijk zou echter zelfs van de machtigste Phaeton, met een 420 pf 450 pk sterke 6.0 W12 in de neus, de topsnelheid begrensd worden op 250 km/h. Wel slaagde Volkswagen erin om met de Phaeton een auto neer te zetten die qua rijervaring weinig tot niet onderdeed voor zijn Audi-neef A8. Het werd een buitengewoon complexe auto, die aan de ene kant heel goed was en aan de andere kant ook angstaanjagend voor je portemonnee. Als er iets aan de hand was met een Phaeton, dan wist je eigenlijk meteen dat reparatie een kostbare aangelegenheid zou worden.

De Phaeton is altijd een heel bijzonder buitenbeentje gebleven. Eentje waarvan ook nooit echt grote aantallen zijn verkocht, zelfs niet voor een topsegmentsedan. In Nederland kwamen er bijvoorbeeld slechts 360 op kenteken. Van de Audi A8 werden er hier alleen al in 2003 meer exemplaren verkocht. Het was een duur project voor Volkswagen en eigenlijk paste de Phaeton ook niet binnen het 'nuchtere' merk, dus een grote verrassing was het niet dat in 2016 de stekker eruit getrokken werd en er nooit een directe opvolger werd voorgesteld. Je zou de Chinese Phideon nog een beetje in lijn met de Phaeton kunnen zien, maar die is toch wat bescheidener van aard.

Tweede generatie Phaeton

Voor het eerst laat Volkswagen nu de échte opvolger van de Phaeton zien, ter ere van zijn twintigste verjaardag. De Volkswagen Phaeton D2 werd halverwege het vorige decennium ontwikkeld, toen de eerste Phaeton tegen het einde van zijn leven liep. Er werden vier verschillende ontwerpen voorgesteld, waarvan uiteindelijk dit ontwerp van Tomasz Bachorski en Marco Pavone won. De Phaeton D2 is, net als zijn voorganger, een statige toplimousine met een duidelijk Volkswagen-familiegezicht. Wel is-ie wat minder bescheiden gelijnd dan de eerste Phaeton, die vooral met zijn behoorlijk ingetogen lijnenspel opzien baarde. De Phaeton D2 lijkt met zijn dikke glimmende laag chroom op en om de grille en de diverse andere verchroomde sierdelen misschien toch het meest op zijn plaats in China.

In het interieur oogt het strak en wat minimalistisch, met een duidelijke voorbode voor wat Volkswagen in de jaren erna op de markt bracht. De Phaeton D2 stamt zo'n beetje van halverwege vorig decennium, maar heeft bijvoorbeeld al een flink infotainmentscherm in het dashboard, dat doet denken aan dat van de in 2018 verschenen Touareg. Veel technische details deelt Volkswagen overigens niet, behalve dat de tweede generatie Phaeton op het MLB-platform moest komen. Dezelfde basis als tal van hogere segment-modellen van de Volkswagen Group, waaronder de huidige Audi A8 en de genoemde Touareg.

Er is slechts één rijdend prototype van de Volkswagen Phaeton D2 en daar zal het ook bij blijven. Volkswagen besloot namelijk toch het Phaeton-verhaal niet voort te zetten en zo werd de Phaeton D2 in de kiem gesmoord. De officiële lezing van Volkswagen is dat dit besluit genomen werd 'omdat alle focus binnen Volkswagen verlegd werd naar het voorbereiden op een elektrische toekomst'. Mogelijk heeft het vertrek van Piëch in 2015 eveneens een rol gespeeld. Iets zegt ons dat hij zich tot op het laatste moment heeft hard gemaakt voor een nieuwe Phaeton, maar dat die na zijn vertrek snel aan de kant is geschoven. We zullen het wellicht nooit weten, we kunnen in ieder geval wel naar de plaatjes kijken!