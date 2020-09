Dit is de vanafprijs van de Skoda Enyaq iV

In Praag is de inkt nog maar net opgedroogd van de brochure van de Enyaq iV na de grote onthulling van vanavond, maar de Nederlandse afdeling is nog niet klaar voor vandaag: dit is namelijk de (voorlopige) basisprijs die Nederlandse klanten moeten neerleggen voor een Skoda Enyaq iV.

Dat was me de dag wel voor Skoda. Nadat de gloednieuwe Enyaq iV eerder deze dag op het Wereld Wijde Web lekte, stond de avond in het teken van de officiële onthulling. Als eerste model binnen het Skoda gamma wordt de Enyaq iV op het modulaire MEB-platform geplaatst. Het Tsjechische broertje van de Volkswagen ID.3 is zoals we ondertussen weten een maatje groter en verrassend genoeg ook net iets duurder. In Nederland rijdt men een gloednieuwe Skoda Enyaq iV namelijk vooralsnog vanaf € 39.990.

Dat is overigens niet de laagste prijs die Skoda gaat vragen voor de EV, want voor € 39.990 koop je een Enyaq 60 iV. Dat is de tweede motorversie uit de lijst. De Enyaq 50 iV moet de instapper worden met zijn 109 kW (150 pk) en 55 kWh-accu. De Enyaq 60 iV die als eerste een vraagprijs krijgt, beschikt over een 132 kW (180 pk) sterke elektromotor en groter accupakket van 62 kWh. Deze versie sprint in 8,7 seconden vanuit stilstand naar de 100 en bereikt een topsnelheid van 160 km/h. Op één volle accu behaalt deze versie 390 WLTP-kilometers. Deze versie kan standaard DC snelladen tot 50 kW (optioneel 100 kW).

Skoda opent eind september de orderboeken voor deze Enyaq 60 iV. In het eerste kwartaal van 2021 start de levering. Prijzen voor de mildere Enyaq 50 iV, krachtigere Enyaq 80 iV en de Enyaq vRS iV volgen in een later stadium.