Dit is de Lamborghini Countach LPI 800-4!

We maken digitaal kennis met de Countach LPI 800-4, een auto die helaas niet fungeert als opvolger van de Aventador. Nee, de Countach LPI 800-4 is een tot 112 stuks gelimiteerde supersporter die juist gebaseerd is op de op zijn laatste benen lopende Aventador.

Het design van de Countach LPI-800-4 is overduidelijk gebaseerd op dat van de verre voorvader van de Aventador, de Countach. Zo doen onder meer de koplampen en de koelopeningen achter de portieren sterk aan vergelijkbare designelementen denken van de Countach, de auto die achtereenvolgens de Diablo en Murciélago als nakomelingen had. Ook is de vorm van de wielkasten een verwijzing naar Lamborgini's symbool van de jaren 70 en 80. In de basis is de herboren Countach een Aventador, maar dan wel een met de aandrijflijn van de Sián. Inderdaad, de Countach LPI 800-4 is een hybride.

Achter de voorstoelen van de Countach LPI 800-4 ligt een 780 pk sterke 6.5 V12, een twaalfcilinder die in de Aventador Ultimae net zo sterk is. In de Countach LPI 800-4 werkt de V12 echter samen met een 34 pk sterke elektromotor. Hoewel Lamborghini het vermogen in de typenaam heeft afgerond, bedraagt het systeemvermogen een intense 814 pk. De vierwielaangedreven retro-extremist dendert daarmee in 2,8 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Indrukwekkender zijn de slechts 8,6 seconden die de Lambo nodig heeft om de 200 km/h te bereiken. De topsnelheid van de Countach LPI 800-4 is vastgesteld op een duizelingwekkende 335 km/h. Achter de 'telefoonschijfwielen' in de maten 20- (voor) en 21-inch (achter) houden zich koolstofkeramische remmen schuil. Om de wielen zelf is speciaal rubber van Pirelli gevouwen.

De monocoque van de Countach LPI 800-4 is - hoe kan het ook anders - vervaardigd uit koolstofvezel en ook alle plaatwerkdelen zijn van dat materiaal gemaakt. Het wagengewicht van de nieuwe Countach bedraagt derhalve een relatief bescheiden 1.595 pk. Leuk detail: de Countach LPI 800-4 heeft een glazen dak waarbij je de mate van transparantie met een druk op de knop kunt regelen. Het interieur vertoont overeenkomsten met dat van de Aventador, al zijn er genoeg zaken compleet nieuw. Zo heeft de Countach LPI 800-4 een compleet nieuwe middentunnel met daarin een 8,4 inch aanraakscherm.