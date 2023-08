Dit is de Kia EV5: elektrisch alternatief voor de Sportage

Ben je in de markt voor een elektrische SUV van Kia, maar vind je de EV6 te laag en de EV9 te groot? Wacht dan nog even. De kans is groot dat je deze splinternieuwe elektrische Kia EV5 ook bij de Nederlandse dealers gaat aantreffen!

In maart dit jaar blikte Kia met de Concept EV5 vooruit op een nieuwe elektrische SUV, die als elektrisch alternatief voor de Sportage gaat fungeren. Na een duik in de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie kan AutoWeek je niet alleen de eerste foto's van de definitieve productieversie van die Concept EV5 laten zien. Dit is de elektrische Kia EV5!

De EV5 is duidelijk als kersvers lid van Kia's EV-modellenfamilie te herkennen. De uiterlijke overeenkomsten met grote broer EV9 zijn niet te missen. Net als die EV9 heeft de EV5 zowel voor als achter zogenoemde Star Map-verlichting en een rechte raampartij met aan de achterzijde een sterk opwaartse lijn. Daarbij is het exterieur doorspekt met rechte lijnen die worden vergezeld door afgeronde hoeken. De achterlichten van de EV5 kruipen visueel nog dichter naar elkaar toe dan de exemplaren achterop de EV9.

Dat is natuurlijk niet het enige verschil met de EV9, want de EV5 is een behoorlijke slag kleiner. De Kia EV5 is met zijn lengte van 4,62 meter bijna 40 centimeter korter. De elektrische SUV is 1,88 meter breed, 1,72 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,75 meter. Ter vergelijking: de Kia EV9 heeft maar liefst 3,10 meter tussen zijn voor- en achteras. Met zijn afmetingen is de EV5 dus duidelijk een elektrische auto in het segment van de Kia Sportage. Een regelrechte concurrent dus voor elektro-SUV's als de Volkswagen ID4.

We weten al dat de Kia EV5 - in ieder geval in China - op de markt komt met een 218 pk en 310 Nm sterke elektromotor en dat hij daarmee een topsnelheid van 185 km/h haalt. Ook hebben we zijn wagengewicht te pakken: 1.870 kilo. Let wel: het gaat hier om een variant van de Kia EV5 voor de Chinese markt. De EV5 die mogelijk later naar Europa komt kan zowel wat techniek als design betreft van deze Chinese variant afwijken. Later meer!