Dít is de Hyundai Aura!

We beginnen met het slechte nieuws: naar Nederland komt deze splinternieuwe Hyundai Aura niet. In India komt de auto echter wél op de markt en daar zijn de verwachtingen hooggespannen. In het Aziatische land heeft bijvoorbeeld Volkswagen de Ameo, Tata de Tigor en Ford de Aspire (Ka Sedan). Stuk voor stuk sedannetjes van minder dan vier meter lang.

Deze Aura fungeert in feite als opvolger van de Xcent, de in 2014 gepresenteerde en in 2017 gefacelifte sedanversie van de vorige generatie i10. Die i10 is dit jaar in Europa opgevolgd door een nieuwe generatie, een auto die kort daarvoor met een aangepaste snuit als Grand i10 Nios in India werd gepresenteerd. Deze Aura is de sedanversie van die Grand i10 Nios en dus heeft ook deze i10-met-kont het Grand i10 Nios-snuitje met onder meer afwijkende led-dagrijverlichting.

De Aura is op 5 mm na vier meter lang en is 1,52 meter hoog. Daarmee is -ie exact net zo lang en hoog als z'n voorganger. Wel is de wielbasis met 2,45 meter 2,5 centimeter dan die van de Xcent en groeit -ie in de breedte met 2 centimeter tot 1,68 meter. Opvallend is dat Hyundai de Aura met meer fantasie heeft getekend dan voorganger Xcent. De voorzijde oogt aansprekender, maar het is vooral de achterkant die de aandacht trekt. De achterlichten zijn bijzonder van vorm daarmee kiest Hyundai wederom voor opvallend gelijnde lampen. Onder meer de huidige Elantra en de nieuwe Grandeur zijn rondom voorzien van excentrieke verlichtingsunits. Leuk detail: de Aura heeft in z'n grille niet één, maar twee boemerangvormige ledstreepjes.

Hyundai laat vooralsnog geen afbeeldingen van het interieur zien, maar we durven met zekerheid te stellen dat het binnenste nauwelijks tot helemaal niet zal afwijken van het binnenste van de Grand i10 Nios.

Op de motorenlijst komt niet alleen een benzinemotor, maar ook een dieselblok te staan, een 1.2 CRDi die naast de twee benzineversies (een atmosferische 1.2 en een geblazen 1.0) komt te staan. Op termijn verschijnt nog een variant met een 1.2 die ook aardgas lust.