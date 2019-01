Dít is de Ford Explorer... ST!

Ford heeft in onder andere de Verenigde Staten een hier niet leverbare ST-versie van de Edge op de menukaart staan, iets dat aangeeft dat ST-versies niet voorbehouden zijn aan hatchbacks als de Fiesta en de Focus. Nu maakt ook Ford's ruim 5 meter lange Explorer kennis met een harde ST-variant.

De Explorer ST krijt een 3,0-liter grote EcoBoost V6 onder de kap die 406 pk en 563 Nm krachtig is. Daarmee moet de SUV een topsnelheid van 230 km/h kunnen halen. Let wel, de Explorer legt in de basis al zo'n 2 ton in de schaal. Schakelen gaat middels een tientrapautomaat. De reguliere Explorer is in de basis een achterwielaandrijver. Deze ST-versie beschikt standaard wél over vierwielaandrijving. De Explore rST staat op 21-inch lichtmetaal, beschikt over extra krachtige remmerij met rode klauwen en is vanbuiten onder andere te herkennan aan het gaaswerk in de grille. Rondom is de auto verder aangekleed met sportiever ogend bumperwerk.

Hybrid

Wie dat ST-geweld allemaal maar overbodig vindt, kan in de Explorer Hybrid stappen. Deze versie heeft een aan een niet nader gespecificeerde elektromotor gekoppelde 3,3-liter V6 onder de kap. Het systeemvermogen moet op 323 pk liggen. De transmissie is een tientrapsautomaat. Ook het verbruik houdt Ford nog even geheim, maar volgens de fabrikant moet de auto op één tank een actieradius van 804 kilometer kunnen halen. De Explorer Hybrid komt zowel met achter- als met vierwielaandrijving beschikbaar.