Dit is de Ferrari Roma Spider

La nuova dolce vita. Die uitdrukking koppelde Ferrari in 2019 aan de toen splinternieuwe Roma. Dat het leven ook mierzoet kan zijn, bewijst Ferrari ruim drie jaar later. Dit is namelijk de Ferrari Roma Spider. Al het lekkere van de Roma, maar dan met de zon op je bol.

Maak kennis met de Ferrari Roma Spider, de volledig open versie van de Roma waar de naam eigenlijk niet van klopt. De Ferrari Roma Spider heeft net als de dichte Roma namelijk een piepkleine achterbank waar je met enige toewijding twee minuscule personen kwijt kunt. Een Spider is officieel een pure tweezitter, maar aangezien de kans dat er iemand achterin de Roma plaatstneemt net zo klein is als het voor dat avontuur wenselijke gestalte, vergeven we het Ferrari direct.

We kunnen alinea's wijden het uiterlijk van de Ferrari Roma Spider, maar de foto's zeggen natuurlijk meer dan genoeg. De Ferrari Roma Spider is de open versie van de in 2019 gepresenteerde Roma en dus ligt er ook voorin deze cabriolet een 3.9 V8 met twee turbo's die 620 pk en 760 Nm aan achtcilinderkracht naar de achterwielen stuurt. Het maximum vermogen komt vrij tussen 5.750 en 7.500 tpm en dat betekent dat de machine er wel van houdt hoog in de toeren gejaagd te worden. Wie de klanken van het Ferrari-hart zonder audiotechnische obstakels als een vast dak tot zich laat komen en de Roma Spider faliekant op zijn falie geeft, moet in 3,4 seconden naar een snelheid van 100 km/h kunnen snellen. In slechts 9,7 tellen heb je vanuit stilstand de tellers op 200 km/h staan en doorstampen doet de Roma Spider tot de snelheidsmeter 320 km/h aanwijst. Schakelen gaat net als in de dichte Roma met een achttraps automaat met dubbele koppeling.

Wie de Ferrari Roma Spider met gesloten dak ziet, constateert mogelijk iets opvallends. De Ferrari Roma Spider heeft namelijk een stoffen kap. Voor de laatste keer dat Ferrari een open model met de motor voorin een stoffen kap gaf moeten we terug naar 1969 en wel naar de 365 GTS4. Open Ferrari's met de motor voorin waren er natuurlijk wel eerder, maar die hadden of een stalen klapdak of een uitneembaar dakje. Nu we het toch over een Ferrari met een stalen klapdak hebben: die heeft Ferrari ook en wel in de vorm van de Portofino. Het is aannemelijk dat de Ferrari Portofino (M) nu de Roma Spider er is binnenkort het veld ruimt. Terug naar het stoffen dak van de Roma Spider, dat is namelijk waar we hier voor zien. Het dakje is in 13,5 seconde bij snelheden tot 60 km/h te openen of te sluiten. Volgens Ferrari is het akoestisch comfort dat het dak biedt vergelijkbaar met dat van een stalen klapdak. Dat betekent dus ook weinig goeds voor het bestaansrecht van de Portofino naast de Roma Spider.

Ook interessant is het windschermpje dat Ferrari voor tussen de rugleuning van de 'achterbank' heeft ontwikkeld. Dat verschijnt namelijk met een druk op een knop in de middenconsole. Dat scheelt ruimte. Dat Ferrari het praktische aspect van de Roma relevantie toedicht, blijkt ook uit het laadluik dat in de achterbankleuning zit.

Een Nederlandse prijs voor de Ferrari Roma hebben we nog niet.