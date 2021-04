Dít is de elektrische Volkswagen ID.6!

De elektrische ID-familie van Volkswagen bestaat in Europa uit de ID3 en ID4. Er zit een heel arsenaal nieuwe ID-modellen in het vat, zo komt Volkswagen later dit jaar met de ID5 en staat voor de komende jaren onder meer de ID Buzz op de rol. In China laat Volkswagen nu de ID6 X en ID6 Crozz zien. Beide ID6'en moet je in feite zien als de grotere, ruimere broer van de elektrische ID4 met plek voor zeven inzittenden. De ID6 X en ID6 Buzz zijn techniek gelijk aan elkaar, maar worden elk door een andere joint-venture die Volkswagen in China heeft geproduceerd.

Het feit dat de elektrische ID6 in China in twee smaken wordt verkocht, is geheel volgens verwachting. Het samenwerkingsverband FAW-Volkswagen produceert de ID4 zoals we die in Europa kennen in China als ID4 Crozz. De joint-venture SAIC-Volkswagen verkoopt in China een zowel aan de voor- als achterkant afwijkende versie van die elektrische SUV als ID4 X. Geheel volgens die strategie wordt de ID6 X, de paarse SUV op deze foto's, door SAIC-Volkswagen gebouwd. De ID6 Crozz komt uit de koker van FAW-Volkswagen. Volkswagen zegt tegen AutoWeek dat er vooralsnog geen plannen zijn om de ID6 ook naar Europa te halen. Mocht Volkswagen in een later stadium van gedachten veranderen, dan is het aannemelijk dat de ID6 Crozz van FAW-Volkswagen overeenkomt met de versie die dan eventueel Europese bodem onder zijn wielen krijgt. Neem dat echter met een stevige korrel zout, De ID6 X lijkt optisch namelijk beter aan te sluiten op de Europese ID4. Slechts weinig zaken zijn in autoland immers zo ondoorgrondelijk als het Chinese modellenbeleid van Volkswagen. In Europa zijn wel al meerdere kerenals Peugeot verklede testexemplaren van de ID6 opgedoken.

Het zal je niet verbazen dat de elektrische ID6'en net als de ID3 en ID4 op het voor EV's bestemde modulaire MEB-platform staan. Dat brengt dan ook bekende techniek naar het nieuwe Chinese tweetal. De Volkswagen ID6 komt net als de ID4 in China beschikbaar met een 58 kWh accu én met een groter accupakket met een capaciteit van 77 kWh. Hoewel Volkswagen vooralsnog alleen melding maakt van een dankzij twee samen 306 pk sterke elektromotoren vierwielaangedreven versie, komt er naar verwachting ook een achterwielaangedreven variant met 204 pk. De 306 pk sterke topversie is in ieder geval in staat om de 100 km/h in 6,6 tellen te bereiken en haalt een topsnelheid van 160 km/h. Afhankelijk van de motorversie en het accupakket komt de ID6 436 tot 588 kilometer ver. Let wel, dat zijn cijfers volgens de niet bepaald nauwkeurige NEDC-meting.

Volkswagen heeft in Europa grootse ID-plannen. Zo moet in in 2030 zo'n 70 procent van elke in Europa verkochte Volkswagen een elektrische aandrijflijn hebben. Ook in China zijn de voornemens op ID-vlak flink. Volkswagen-CEO Ralf Brandstätter zegt tijdens de onthulling van de ID6 dat omstreeks 2030 de helft van alle in China verkochte auto's volledig elektrisch moet zijn. Daar hoort een arsenaal aan EV's bij, en dat komt er dan ook. In 2023 heeft Volkswagen in China namelijk acht ID-modellen in het aanbod. Of de twee smaken die het van zowel de ID4 als ID6 levert daarbij als losse modellen worden gezien, is niet helemaal helder. De ID6 is 4,89 meter lang en dat maakt dat de elektrische zevenzitter 30 centimeter langer is dan de ID4. De wielbasis van de ID6 X en Crozz bedraagt 2,97 meter. De Europese Volkswagen ID4 heeft twintig centimeter minder tussen zijn voor- en achteras.