Dít is de Automobili Pininfarina Battista

Pininfarina is niet langer puur en alleen de naam van een designhuis. Onder de noemer Automobili Pininfarina ontwikkelt het ook auto's. Dít is de eerstgeborene, de de Battista.

Automobili Pininfarina is al maanden bezig met het opwarmen voor de komst van zijn eerste semi-zelf ontwikkelde auto. De auto die zijn leven begon met projectnaam PF0, later Battista werd gedoopt en die vervolgens diverse keren werd geschetst, is nu toch écht officieel.

De vierwielaangedreven Battista is volledig elektrisch en in elk opzicht buitenissig. Voor de aandrijflijn heeft Automobili Pininfarina namelijk aangeklopt bij het Kroatisch Rimac, een bedrijf dat we kennen van de Rimac Concept One en de C_Two. De Battista krijgt een 1.900 pk en 2.300 Nm krachtige aandrijflijn en een accupakket met een capaciteit van 120 kWh. Reken op een sprintje vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h in minder dan 2 tellen. De actieradius moet op 450 kilometer liggen. Misschien nog wel indrukwekkender: in minder dan 12 tellen staat de 300 km/h op de klok.

Automobili Pininfarina neemt drie Battistas mee naar Genève. Eén van die exemplaren draagt de naam Grigio Luserna Battista. Dat is een satijngrijs exemplaar dat is afgewerkt met blauwe accenten. De tweede is Blu Iconica gespoten en moet dankzij een stel kleine uiterlijke aanpassingen, waaronder aan de zijspiegels, net even anders ogen dan zijn broeders. De derde variant is Biano Sestrière gespoten, een witte lak met een parelmoereffect.

Automobili Pininfarina gaat in het Italiaanse Cambiano in totaal 150 Battistas bouwen, die eind 2020 beschikbaar komen. 50 daarvan worden naar de Verenigde Staten verscheept, 50 gaan naar Azië en het Midden-Oosten en de resterende 50 stuks worden in Europa aan de man gebracht. Wat er op de prijskaart staat geschreven? Een bedrag van tussen de 1,75 miljoen en 2,2 miljoen euro...