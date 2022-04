Dit doen EV-rijders tijdens het snelladen

Even stoppen, de tank volgooien, betalen en weer door: van dat concept moet je afscheid nemen als je elektrisch rijdt. Volgooien doe je thuis en op je werk, terwijl je slaapt of als je aan het werk bent. Maar wat nu als je tussentijds moet laden? Dan biedt een snellader uitkomst, maar ook daar sta je zomaar een half uur tot een uur verplicht stil. Hoe kom je die tijd door? We vroegen het aan de mensen zelf.

Proefondervindelijk op gaan we stap dus, in de duurtest Opel Mokka-e naar de drukbezochte Fastned laadlocatie aan de A4 en kloppen net als dat bekende programma bij de mensen op het raam om te vragen wat ze aan het doen zijn. En mocht er onverhoopt niets te doen zijn? Daarvoor hebben wij dan weer een oplossing bedacht …

Wie: Maarten van Rijn

Wat rijdt hij: Opel Corsa-e

Laden: Bijna nooit bij de snellader

“Dat ik hier sta is een uitzondering hoor. Thuis en op mijn werk kan ik laden en die afstand is met 38 kilometer ook prima te overbruggen. Dit is voor de zekerheid nog wat kilometers bijprikken, dan heb ik meteen tijd om even een broodje te eten. Of ik weleens een spelletje doe? Nou, eens moet de eerste keer zijn!”

Prijsbewust

“Ik ben geen liefhebber hoor, dus een aangenaam prijskaartje was het belangrijkst bij het kiezen van deze auto. Deze Corsa was de goedkoopste in de lijst; i Hij kost me inclusief alles zo’n €80 in de maand, da’s natuurlijk heel schappelijk.”

Lange reis betekent ruilen

“Een benzine-auto hoef ik niet meer, dit bevalt uitstekend. Alleen met lange reizen is het misschien nog lastig, maar dan kan ik binnen het bedrijf tijdelijk ruilen met collega’s die vaker op reis zijn voor de baas en die een grotere hybride- of benzine-auto leasen. Zo heb je eigenlijk geen issues meer.”

Wie: Marc van de Berg en Quincy Allee

Wat rijden zij: Volkswagen e-Golf

Laden: Op het werk, aan de laadpaal als het nodig is.

Marc: “Wij werken bij een lease-maatschappij, dus we weten als geen ander dat elektrische auto’s een steeds beter alternatief vormen. Deze Golf is nog van een oudere generatie EV’s, dus sta je wat mij betreft te vaak aan de laadpaal. Dat is met zo’n ID3 al een heel ander verhaal.”

Werken en koffie

Quincy: “Nu zijn we samen, dus dan is die laadtijd zo voorbij. Kunnen we mooi een kop koffie drinken en het werk doorspreken. Als ik alleen ben, pak ik meestal mijn laptop erbij, zo verlies je ook geen werktijd.”

Niet langer dan noodzakelijk

Marc: “Zo valt dat prima te doen. Ik stop ook onderweg nooit langer dan nodig is, als er ik genoeg heb aan twintig extra kilometers, ga ik niet staan wachten tot de auto helemaal vol is. Dat kan dan weer ’s nachts aan de laadpaal of op het werk.”

Wie: Mark van Lieshout

Wat rijdt hij: Polestar

Laden: Met regelmaat aan de snellader

“Ik heb zeker geen hekel aan laden, helemaal als het proces gemakkelijk verloopt. Soms, zoals vandaag, werkt net de stekker niet waarmee je wilt laden, maar gelukkig doet de volgende het wel probleemloos. Dan haal ik lekker een broodje en geniet van de buitenlucht. Zo’n gedwongen pauze is ook goed om zelf even op te laden.”

Geen laadstress

“Ik heb echt mazzel gehad met deze Polestar, die stond nog op voorraad en was precies wat ik zocht. Op een paar kleine probleempjes in het begin na voldoet hij perfect. Ik maak best veel kilometers, maar de actieradius is prima: zo’n 270 kilometer in de winter en 400 in de zomer. Van laadstress heb ik geen last.”

Spanje

“Onlangs ben ik met de Polestar gewoon naar Spanje gereden voor vakantie. Dat ging prima, iedere tweeënhalf uur moet je wel even stoppen om te laden en je moet vantevoren goed uitvogelen waar de snelladers zijn. Ik kies dan voor Ionity, dat is een prima netwerk van snelladers die eigenlijk altijd goed werken. Een retourtje naar het zuiden is nu echt geen enkel probleem meer.”

Wie: Silvio Muien

Wat rijdt hij: Kia e-Niro

Laden: Regelmatig aan de snellader

“Ik rijd zo’n zestig- tot tachtigduizend kilometer per jaar, dus elektrisch rijden was voor mij even omschakelen. Met de diesels die ik eerst reed, was tanken geen issue, nu sta ik toch regelmatig even een half uur bij te laden. Maar met een actieradius van 400 kilometer kom ik eigenlijk niets te kort. Thuis heb ik nu een 3-fasenlader, waardoor de Niro altijd vol is als ik op stap ga.’

Groen

‘Ik werk als uitvoerder in de groenvoorziening, waarin we heel veel doen met groene daken. Groen is dus voor ons letterlijk en figuurlijk belangrijk, het idee is dan ook om op termijn met het hele wagenpark emissievrij te rijden. Dat gaat met de auto’s vrij aardig, maar de werkbusjes rijden toch vaak nog op brandstof. Het is gaat nog even duren voordat ook daarvan de actieradius groot genoeg is.’

Alleen de kilometers die nodig zijn

“Ik kom regelmatig bij een laadpaal en iedereen doet eigenlijk een beetje hetzelfde. Kopje koffie halen, de rokers roken een sigaretje, als de zon schijnt loop ik een rondje en verder pak ik gauw de laptop erbij. Het werk gaat ook tijdens het laden gewoon door.”

Wie: Ferry van der Weide

Wat rijdt hij: Mercedes-Benz EQC

Laden: Regelmatig bij de snellader

‘Mijn auto is mijn werkplek, dus alles moet in orde zijn. Dat geldt ook voor de actieradius. Mijn klanten zitten overal en ik maak dus flink wat kilometers. Vandaag kruis ik het land weer door, van Oldenzaal tot Noordwijk. Dan sta ik hier dus even bij te laden. Kost iets meer tijd dan diesel tanken, maar met een drie kwartier bijladen kan ik lang genoeg vooruit om met een ruime marge bij te komen.”

Geen brandstof meer

“Ik mis die diesel geen seconde, mijn Mercedes is ontzettend stil en comfortabel, dat is toch wat de klanten bijblijft. Daarbij scheelt het fiks in de brandstofkosten. Een actieradius van zo’n 330 km in de winter en 100 erbij in de zomer is zelfs voor een taxichauffeur uitstekend te doen. Voor mij geen brandstof meer.”

Lunchpauze

“Vaak combineer ik de laadpaal met de lunch. Even een luchtje scheppen en een broodje eten moet je toch, dat is op deze manier prima te doen. Ik verveel me in ieder geval nooit. Eten, een praatje, wat werken en voor je het weet kun je weer aan het werk.”

Wie: Geert van der Weerd

Wat rijdt hij: Audi Q4 e-tron

Laden: Bijna nooit bij de snellader

“Voor mij is het nog even wennen; ik heb deze auto nu twee maanden. In het begin was ik wat meer bezig met die accu, maar inmiddels begin ik er wel aan te wennen. Deze Q4 doet zo’n 500 kilometer met een vol pakket en dat is in de meeste gevallen meer dan voldoende.”

Ideale lunchmoment

“Je ziet iedereen bij de laadpaal uitstappen en in dit geval even het restaurant induiken. Ik doe precies hetzelfde. Grappig dat je je van tevoren misschien zorgen maakt over dat laden, maar als je er eenmaal aan gewend bent is het heerlijk, even een half uurtje ontspannen!”

Anders denken

“Het is met dat laden eigenlijk net als met je telefoon. Die hang je ’s nachts aan de lader, dat is de gewoonste zaak van de wereld. Dat werkt met een EV precies zo. Dat dit de toekomst is, is mij wel duidelijk. Het is alleen nog zaak dat het elektriciteitsnetwerk dat straks ook aankan.”

Wie: Edwin Bloemen

Wat rijdt hij: Audi E-tron

Laden: Soms bij de snellader

“Mijn Audi is een heerlijke auto en ik ben veel rustiger gaan rijden sinds ik hem heb. Daarvoor wilde ik nog wel eens wat te hard doorblazen, maar als dat nu betekent dat ik een keer extra moet gaan laden, doe ik het liever wat rustiger aan. 100 km/h of 120 km/h rijden is al echt een enorm verschil in stroomverbruik. En in boeteverbruik ook trouwens.”

De tijd doden

“Nu kom ik van Schiphol af en prik ik voor de zekerheid wat stroom bij om thuis te komen. Meteen een goed moment om een kop koffie te halen bij de benzinepomp hier achter. Maar eerlijk is eerlijk, het kost wel gewoon een half uur tijd, terwijl je met een brandstof-auto binnen twee minuten weer weg bent. Nu ben ik toch een beetje de tijd aan het doden.”

Meer lol met meer actieradius

“Mijn Audi E-tron heeft niet zo gek veel bereik, met een beetje normale rijstijl schommelt dat tussen de 230 en 280 kilometer. Dat zouden er eigenlijk 200 meer moeten zijn. Maar aan de andere kant heb ik er ook een hoop lol mee. De leaseprijs is heel aangenaam en die stoplichtsprintjes zijn best verslavend.”

Wie: Carmel de Nies

Wat rijdt zij: Volkswagen ID3

Laden: Af en toe aan de snellader

“Als ik moet laden, ga ik eigenlijk altijd aan het werk. En als ik wil ontspannen, zet ik een luisterboek aan, dat is heel relaxed. Het werkt ook prima om een call in te plannen, dat online vergaderen is nu toch heel normaal en als ik mijn achtergrond blur, ziet niemand dat ik in de auto zit.”

Eerste auto

“Ik vind dat opladen overigens heel normaal, net als je telefoon en andere gadgets. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit bij de benzinepomp gestaan, omdat dit mijn eerste auto is. Ik weet dus niet beter.”

Een uitje

“Als ik op vakantie ga met de auto, maak ik er gewoon een uitje van. Kopje koffie halen, lekker lunchen, extra genieten van de reis. Die pauze tussendoor vind ik vooral heel gezond; prima om dat gejakker en gehaast even achter je te laten. In plaats van het laden te zien als tijdverspilling, kun je het ook zien als een cadeautje. Even tot jezelf komen. En daarna weer door.”