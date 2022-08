Diess vertrekt: 'Volkswagen in goede handen'

Herbert Diess heeft zijn laatste dag als CEO van de Volkswagen Group erop zitten. Hoewel de topman weggestuurd wordt, eindigt hij zijn tijd bij het concern met een positieve noot. Volgens hem is Volkswagen in goede handen.

Eerder deze zomer ging de kogel bij de Volkswagen Group door de kerk: CEO Herbert Diess moet het veld ruimen. Naar verluidt wordt de topman de laan uitgestuurd door de Porsche-Piëch-familie, die lange tijd ondanks eerdere stevige kritiek op Diess nog ervoor zorgden dat de CEO aan kon blijven. Nu was de maat echter vol. Dat zou onder meer te maken hebben met teleurstellende prestaties van Cariad, de tak van de VW Group die zich buigt over software voor toekomstige elektrische auto's. Diess zou contractueel nog tot oktober 2025 aanblijven, maar moet vandaag zijn bureau leegruimen. Toch blikt Diess verre van rancuneus terug op zijn tijd bij het concern.

In een bericht op LinkedIn, met daarbij een video waarin Diess zijn collega's toespreekt, spreekt hij nog één keer als CEO van het concern. Hij stelt dat het voor hem 'makkelijk is om te vertrekken'. Dat is naar eigen zeggen te danken aan de positie waarin het concern nu verkeert. Volgens hem is Volkswagen nu goed voorgesorteerd als één van de grootste spelers op het gebied van elektrisch rijden, terwijl het concern bij zijn aantreden in 2015 nog werd gezien als een 'autocratische valsspeler'. Dat laatste is uiteraard een verwijzing naar het dieselschandaal.

Diess kijkt terug op een soms zware maar ook vruchtbare periode en noemt de jaren bij Volkswagen de 'beste jaren uit zijn carrière'. De pijn dat het nu voorbij is, wordt waarschijnlijk behoorlijk verzacht door een gouden handdruk, maar naar eigen zeggen ook door wie hem opvolgt. De 63-jarige stelt dat hij het volste vertrouwen heeft in de mensen die de touwtjes van hem overnemen: "Onder leiderschap van Oliver (Blume, red.) en een team van bestuursleden dat sterker is dan ooit, weet ik zeker dat het bedrijf een leidende positie houdt voor zolang als ik me kan voorstellen."