Diefstal katalysator hybride-auto’s sterk toegenomen

Steeds meer dieven hebben het op de katalysators van Nederlandse hybride-auto’s gemunt. De diefstal is in een paar maanden tijd meer dan verdubbeld.

Afgelopen donderdag werd in Zwolle een groep Bulgaren in de kraag gevat. De politie trof in de auto van het viertal tientallen gestolen katalysatoren aan. Voor De Telegraaf aanleiding om meer informatie bij de Landelijke Eenheid van de politie op te vragen. Uit die gegevens blijkt dat de diefstal van katalysatoren in korte tijd sterk is toegenomen. Van januari tot oktober 2019 werd 200 keer aangifte gedaan, maar daarna nam het aantal explosief toe. De afgelopen vijf maanden meldden 800 slachtoffers zich.

Maar waarom zijn de dieven zo gretig opzoek naar 'onze' katalysatoren? Het gaat ze om de edelmetalen rodium, platina en palladium. Deze metalen worden in katalysatoren van hybride-auto’s verwerkt. Een woordvoerder van de politie legt tegen NOS Radio 1 Journaal uit dat zo’n katalysator tussen de 50 en 100 euro oplevert. “De grootste doelwitten zijn de Toyota Prius, Honda Civic en Honda Jazz.”

Johan Groeneveld weet hier alles van. Begin februari kocht hij een gebruikte Toyota Prius. Twee weken later kwamen de dieven al op bezoek. “We hebben het niet gezien. Onze Prius stond gewoon voor de deur geparkeerd. Eerst merk je natuurlijk niks omdat je elektrisch wegrijdt, maar daarna drong het snel door.” Hoeveel het geintje gekost heeft? “Op voorhand wist ik dat de kans aanwezig zou zijn dat dit zou gebeuren, dus ik heb de auto WA+ verzekerd. Daardoor kost me dit niks. Op internet worden de katalysatoren voor zo’n €400 aangeboden, maar dan heb je geen origineel. Die zijn nog veel duurder!” Johan baalt dan ook het meeste dat zijn originele onderdeel weg is. “Dat is toch wel het zuurste. Originele onderdelen zijn altijd beter natuurlijk.”

De Prius staat ondertussen weer voor de deur. Of ‘ie bang is dat het weer gaat gebeuren? “Ik hoop dat ze het kenteken genoteerd hebben. Een niet-originele is namelijk minder waard. Het zou hun en mij dan veel moeite schelen als ze er vanaf blijven.” Het is voor Johan echter geen reden om de auto weg te doen. “Zolang ik verzekerd ben, vind ik het prima.”

Doordat het om één simpel te bereiken onderdeel gaat, is de klus voor het boevengilde zo geklaard. “Er circuleren filmpjes waarop te zien is dat dieven naast de auto's stoppen, onder de auto duiken en de katalysator stelen", aldus de politiewoordvoerder tegen de NOS. Doordat het zo weinig tijd inneemt, is de pakkans heel klein. Het fenomeen speelt volgens de nieuwszender ook in Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Polen, Spanje, Tsjechië en Zweden.