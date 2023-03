Deze vooruitstrevende Toyota-concept had zo van Seat kunnen zijn

Nee, deze concept-car is geen Seat, al valt onmogelijk te ontkennen dat deze auto veel op Seats studiemodel Salsa lijkt. En dan heeft hij ook nog een lastig te onthouden naam: Toyota NCSV. Maar wat is het?

Pas wanneer de merklogo’s in beeld komen, wordt duidelijk dat dit helemaal niet zo onaardige model afkomstig is van Toyota. Niet eens van zijn Europese designstudio, waar het merk zich in allerlei marketingbochten heeft gewrongen om de voorkeuren van de lokale automobilist in de vingers te krijgen, maar van ontwerper Takeshi Yoshida.

Hij heeft een model willen tekenen dat evenveel (of even weinig) van doen heeft met een coupé als met een sedan of wagon. Die mix zou volgens hem de ideale auto opleveren voor de beoogde kopersgroep, bestaande uit twintigers en vroege dertigers met een modern, fun lifestyle. Toyota exposeerde de concept-car op de Tokyo Motor Show van 1999 en nam hem begin 2000 ook mee naar de Salon van Genève. Daarmee was de NCSV er overigens eerder dan de Seat Salsa, die pas in 2000 voor het eerst werd getoond.

Het is de Japanse ontwerper heus gelukt om een aardige mix van componenten te maken. Het bereikte resultaat mag er, ondanks de gelijkenissen met de genoemde Duitse modellen, zeker zijn, maar er werden natuurlijk geen bakens verzet. Sterker, de NCSV was een herhaling van zetten. Denk maar eens aan de befaamde Volvo 1800ES, Reliant Scimitar, Jensen GT en Lancia Beta HPE.

Auto’s uit de jaren 70 die in grote lijnen (letterlijk!) hetzelfde boden als deze Toyota. En dat is een sportieve, lage lijnvoering, twee portieren plus een grote achterklep en een ver doorgetrokken daklijn, met daaronder twee ruime zitplaatsen voorin, twee wat minder ruime zitplaatsen achterin en redelijk wat bagageruimte. En standaard een zeer lastig te bereiken achterbank, hetgeen de Toyota NCSV in de ogen van de jonge doelgroep bij voorbaat zou diskwalificeren als gezinsauto of vriendenbolide.

Grappig genoeg bouwde Toyota al eens een auto die in het genoemde rijtje thuishoort. Dat was in 1976, toen een sportief gelijnde driedeurs het gamma kwam versterken. Deze auto kreeg in Nederland de fraaie naam Toyota Sportswagon opgespeld, terwijl hij bijvoorbeeld in Duitsland braafjes Corolla Liftback werd genoemd. De Sportswagon deelde zijn techniek met de Corolla en de Carina en speelde de rol van de wat exclusievere en sportievere variant van beide. Dat idee kwam niet helemaal uit de verf, want de destijds onbegrepen auto verdween al na enkele jaren weer van het toneel. Het lot dat de Toyota NCSV trof, is nog wat ongelukkiger, want dit model is – voor zover na te gaan – heel stilletjes van het toneel verdwenen.