In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Met het verdwijnen van de S90 en de S60 heeft Volvo geen echte sedan meer in het programma. In de jaren 90 was dat wel anders, zo stonden onder andere de 460 en de sedanversies van de 940 en de 850 in de showroom. De 460 is recent in het wild gespot.

Ooit was de Volvo 460 een veelgeziene auto in Nederland. Tussen 1988 en 1997 zijn er bijna 100.000 exemplaren van de 460 en zijn hatchback-variant, de 440, verkocht. Daarmee is het, geteld vanaf 1983, na de 340 het meest verkochte Volvo-model in Nederland. Tegenwoordig is het een zeldzaamheid. De auto is overigens in Nederland gebouwd, bij Nedcar in Born.

Deze donkerblauwe 460 is gespot door forumlid MCW41. Opvallend: de huidige eigenaar rijdt al 32 jaar rond in zijn sedan. Inderdaad, deze Volvo is nog nooit van bezitter gewisseld. Dat deze sedan een plekje in het hart van zijn eigenaar heeft veroverd is er wel aan af te zien. Hij lijkt wel in nieuwstaat: glimmende lak, geen deukjes of krassen en originele 14-inch wielen.

Onder de motorkap van de 460 lag altijd een viercilinder die de voorwielen aandrijft. Deze 460 GLE wordt aangedreven door een 1,8-liter motor: goed voor 90 pk. De Volvo weegt, ondanks dat-ie er niet lichtvoetig uitziet, slechts 1008 kg, dus zou de eigenaar prima met het verkeer mee moeten kunnen komen. Zoals het er nu naar uitziet, kan deze puike auto nog heel lang mee. Aan de goede zorg van de eigenaar zal het in elk geval niet liggen.