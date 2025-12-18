Ooit een auto gezien waarvan grofweg de helft van het frontale oppervlak uit grille bestaat? Nu wel! Deze grofgebekte stadsrakker heet Daihatsu Tanto Custom Kuromeki en is slechts een van de vele automobiele mafketels die we je in dit artikel voorschotelen.

Heftige hekwerken voorop auto's zijn, zeker de laatste jaren, bepaald geen zeldzaamheid. De Rolls-Royce Phantom en Ghost hebben een grille van Akropolis-formaat, de BMW 7-serie heeft indrukwekkend traliewerk en pick-ups als de Chevrolet Silverado en GLC Sierra hebben grilles waarvan architecten, die zich het brutalisme hebben meester gemaakt, onder de indruk zijn. Zelden zagen we een klein autootje met zo'n gigantische grille als deze Daihatsu. Hij heet Tanto Custom Kuromeki en heeft volgens Daihatsu een 'gezicht dat past bij het nachtleven in de stad'. De op opmerkelijke wijze verbouwde Daihatsu Tanto maakt deel uit van de vloot opgetuigde stadsvriendjes die Daihatsu meebrengt naar de Tokyo Auto Salon.

Daartussen zit ook de Daihatsu Hijet Truck PTO Dump Daihatsumei. Dat is een Daihatsu Hijet met laad-kiepbak die tot in de kleinste kiertjes is volgehangen met ornamenten die in Nederland op zijn minst vragen zouden oproepen. De laadbak is bekleed met afbeeldingen van vorige generaties Daihatsu Hijet. We treffen er zelfs een handgeschilderde afbeelding van de Daihatsu Midget op aan.

Meer Daihatsu-pret komt in de vorm van de Hijet Truck Panel Van Extend3, een Hijet met uitschuifbare omhulsing van de laadbak. Dan zijn er ook nog de Move Kuromeki en de Move #OOTD, beide opmerkelijk aangeklede versies van de Daihatsu Move. Geinig, niet?