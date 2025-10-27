In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Een opvallende auto was het nooit echt, deze eerste Seat Toledo. In het huidige verkeer zou hij ons echter wél opvallen, want het is één van de weinige overgebleven exemplaren.

Met de Toledo kwam er begin jaren 90 een beduidend moderner vervolg op de Seat Malaga. Voor het ontwerp klopten de Spanjaarden aan bij niemand minder dan Giorgetto Giugiaro en die wist natuurlijk wel hoe je het aan moest pakken. Toch zou de Toledo nooit helemaal de aandacht trekken waar Seat ongetwijfeld op had gehoopt. Dat neemt niet weg dat het op zich best een aardig verkopend model was en ook hier in Nederland ging het prima. In 1992, het bouwjaar van dit exemplaar, gingen er bijna 3.200 over de spreekwoordelijke toonbank.

Zoals je ongetwijfeld al doorhad, is er nog maar een fractie van de ooit hier verkochte Toledo's op de weg. Er lijken er van deze bouwjaren nog maar 80 met een geldige apk te zijn. Dat is echt heel weinig, als je bedenkt dat daar zonder twijfel ook al net wat Toledo's van de tweede generatie bij zitten. Eén daarvan is dus deze champagnekleurige 1.8i. Dat deze het zo lang zo goed vol heeft gehouden, is natuurlijk te danken aan zijn eigenarenhistorie.

Deze Toledo heeft namelijk tot op heden pas één particuliere eigenaar versleten. Dat is op zo'n leeftijd natuurlijk best heel bijzonder. Je ziet het er ook aan af. De auto oogt zowel vanbinnen als vanbuiten nog keurig. Wel spotten we een klein schoonheidsfoutje, dat hopelijk makkelijk te herstellen is. De voorbumper hangt er aan de linkerkant wat sip bij. Hopelijk is dat ook geen teken dat de auto daar ooit een tik heeft gehad, want dan is het wellicht onderhuids allemaal wat minder fris dan het nu lijkt. Voor €4.450 mag de Toledo naar zijn volgende eigenaar. Iets zegt ons dat het een wat lager bedrag wordt uiteindelijk.