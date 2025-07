In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De eerste generatie Seat Ibiza is zo goed als uitgestorven in ons land. Niet gek dus dat een overgebleven exemplaar al snel een knappe is. Deze staat er leuk bij, voor een redelijke prijs.

Druk het labeltje 'schuurvondst' erop en je kunt zo een paar mille extra vragen voor een auto. Dat lijkt althans wel een beetje de tactiek te zijn soms. We nemen het dan ook meestal met een aardige berg zout als dat erbij staat, maar deze als schuurvondst aangeprezen Seat Ibiza is in elk geval wel leuk bewaard gebleven.

Dat hij in zijn bestaan keer op keer van autobedrijf naar autobedrijf ging en we geen enkele particuliere eigenaar terug zien komen in wat er aan historie bekend is, maakt het hele schuurvondstverhaal nog wat onwaarschijnlijker. Dit is eerder een netjes bijgehouden Ibiza die ter aankleding in de hoek van Seat-showrooms heeft gestaan.

Qua kilometerstand is dat in elk geval redelijk mogelijk, want deze Ibiza heeft slechts 2.350 kilometer per jaar afgelegd. Dat is serieus weinig. Er staat nu 89.295 km op de teller van deze 87-er. Puur vanwege die lage kilometerstand, de optische staat en het feit dat deze eerste generatie Ibiza vrijwel uitgestorven is, verdient hij een iets hogere prijs dan gebruikelijk voor zo'n oude eenvoudige auto. €2.999 wordt ervoor gevraagd, dat moet toch vroeg of laat een Seat-liefhebber aantrekken.