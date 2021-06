Er zijn te veel autofestivals om bij allemaal stil te staan, maar voor het 'Festival of the Unexceptional' maken we graag een uitzondering. Dit jaar kan het festijn weer plaatsvinden en de organisatie laat alvast zien welke pareltjes er mogen worden verwacht.

Vergeet de festivals die bol staan van de miljoenen-Ferrari's, 300 SL Gullwings en honderd jaar oude curiosa. Daarvan zijn er immers genoeg. De heerlijk haaks daarop staande aanpak van het 'Festival of the Unexceptional' kan onze waardering wel wegdragen. Op het ook wel 'Concours de l'Ordinaire' genoemde autofeestje, dat op 31 juli plaatsvindt in het Britse Lincolnshire, tilt men de auto's van de gewone man of vrouw op het hoogste podium. Auto's waar je ooit over struikelde, die soms nooit een tweede blik waard waren, maar nu juist heel leuk zijn vanwege de nostalgie. Onze rubriek 'In het Wild' zou roodgloeiend komen te staan als we er foto's zouden schieten.

De organisatie laat alvast diverse auto's zien die er sowieso worden getoond en dat is een rijtje om je vingers bij af te likken. Als je het ooit zo ontzettend gewone kunt waarderen, dat wel. Zo staat er bijvoorbeeld een doodgewone Ford Escort Mk4 uit 1989, maar wel een exemplaar dat 30 jaar bij zijn eerste eigenaar bleef en nog altijd in onderhoud is bij de dealer waar-ie ooit nieuw werd verkocht. Hij schijnt in uitzonderlijk nette staat te zijn. Toch leuk, aangezien je ze überhaupt vrijwel nooit meer ziet. Dat geldt ook zeker voor de Fiat Ritmo, eerste generatie Renault Espace en de Renault 19 die er onder meer ook vertegenwoordigd zijn. De Renault 19 wordt heerlijk sarcastisch omschreven door de organisatie: "Onder de kap ligt de onterecht 'energy' gedoopte 1.4 en het is ook nog eens een extra onpraktische driedeurs, daarmee scoort-ie een bonuspuntje of twee."

Dat het uitgestorven 'gewone' met af en toe een kwinkslag in het zonnetje gezet wordt, blijkt ook wel uit de volgens ons meest opvallende inzending uit dit rijtje: een Daewoo Espero. We kunnen ons amper voorstellen dat dit model na zijn onthulling in 1991 ooit nog ergens in de spotlights heeft gestaan. Ja, bij de dealer misschien. Nu mag er weer eens een Espero in het middelpunt van de belangstelling staan en wel een wit exemplaar uit 1995, die in 2014 voor de klauwen van de sloper weggegrist werd. Of-ie leuk genoeg is om de aandacht te stelen van de zo te zien vrij krokante Lancia Trevi uit 1982 (foto 9), durven we echter te betwijfelen.