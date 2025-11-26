In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Er is niet echt zoiets als 'dé Citroën Rosalie', want in wezen hebben we het hier over een hele serie auto's. Je kon een Citroën Rosalie om te beginnen krijgen als 8 CV, 10 CV of 15 CV, om vervolgens onder meer nog weer de keuze te hebben uit een twee- of vierdeurs, en bij de 10 CV en 15 CV een lange of een korte versie. Maar je had ook nog versies met hard- en softtop en er waren zelfs bestelversies en auto's met een open bestuurdersdeel en gesloten passagierscompartiment. Ja, de automarkt van 1933 zag er heel anders uit, maar aan keuze was dus zeker al geen gebrek.

Onze kennis van de Rosalie is ietwat roestig, maar we vermoeden dat we hier een 8 CV Berline voor ons hebben. Het kan overigens ook een 10 CV zijn. Althans, dat was het ooit, de auto is flink verbouwd. De type-aanduiding is ook niet echt veel meer waard, want het oorspronkelijke vermogen van deze Rosalie ligt mijlenver bij het huidige vermogen vandaan. In plaats van een 32 of 36 pk sterke viercilinder ligt hier een 218 pk sterke 3.0 V8 in. De M60 B30, een motor die je in de jaren 90 nieuw kon bestellen in de BMW's 5-serie en 7-serie. Reken maar dat dat van deze Rosalie een bijzonder potente bejaarde maakt. Om de onderhuidse upgrade wat kracht bij te zetten, is de auto ook duidelijk wat dikker aangekleed met heftigere treeplanken en sportievere wielen eronder. De motorruimte is ook wat uitgebouwd, vermoedelijk om de V8 voldoende ruimte te geven.

Het moet je smaak zijn, maar het is in elk geval wel een lekker originele combinatie zo. Een Rosalie kom je vrijwel nooit zomaar in het openbaar tegen, laat staan eentje zoals deze. Het overkwam Koen Smit, die we natuurlijk hartelijk danken voor het delen van de foto's. De eigenaar lijkt er in elk geval behoorlijk verknocht aan te zijn, want de 92 jaar oude Citroën is al 13 jaar bij zijn eerste Nederlandse baasje. Eerder stond de auto op Belgisch kenteken, mogelijk is de ombouw ook pas hier in Nederland gebeurd.