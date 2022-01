Deze auto's werden slechts één keer verkocht in 2021

Nu de laatste kerstbomen in de vuilniswagen verdwijnen, is het voor ons tijd om op deze grauwe januarimaand met de bezemwagen achter de verkoopcijfers van 2021 aan te rijden. Welke modellen staan onderaan de lijst? Dit zijn de achterblijvers van 2021. Oftewel: de auto's die slechts één keer een nieuwe registratie kregen in het afgelopen jaar.

Het lijstje backbenchers is in ieder geval behoorlijk gevarieerd. In welk ander lijstje zou een Citroën C-Zero immers naast een Ford GT kunnen staan? De twee auto's kunnen haast niet meer van elkaar verschillen: een kleine EV en een supercar met brullende V6 in het midden. Ze hebben één ding gemeen: allebei zijn ze slechts één keer geregistreerd in 2021. De Ford GT ging naar de 90-jarige Henk Dekker, eigenaar van de Dekker Autogroep. In het geval van de C-Zero komt dat door de uitfasering van het model. In 2019 stopte Mitsubishi al met de aan de C-Zero gelieerde i-MiEV, maar Citroën had de compacte EV nog een tijdje in de orderboeken staan. Het doek lijkt nu dan toch gevallen te zijn voor de C-Zero. 2020 was met 14 geregistreerde exemplaren overigens ook al geen topjaar voor de gestekkerde stadsrakker.

Andere modellen die na 2021 definitief uit de verkooplijst verdwijnen, zijn de Mercedes-Benz SLC, Volvo V40 en Seat Alhambra. Van de SLC roadster kregen in 2020 nog zes - ongetwijfeld gelukkige - eigenaren de sleutels in hun handen gedrukt, een jaar later was dat nog slechts een enkel individu. Wie nu een nieuwe cabrio wil met een ster in de grille, moet uitwijken naar de grotere C- en E-klasse cabrio of de veel duurdere SL. Bij de Volvo V40 is het verschil ten opzichte van 2020 van alle auto's in het lijstje het grootst. De compacte hatchback van Volvo zwaaide in 2020 al af. Kennelijk wachtte nog één nieuw exemplaar aan het begin van 2021 op een nieuw baasje, moederziel alleen tussen alle mateloos populaire XC40's in de showroom. Bij de Seat Alhambra tekende zich een vergelijkbaar patroon af. Seat stopte in 2020 al met de productie van de MPV, maar desondanks kon één auto zijn registratie nog rekken naar 2021.

Daarmee is een Seat Alhambra dus even exclusief als een Rolls-Royce Dawn, want van beide auto's kregen in de afgelopen twee jaar slechts twee nieuwe exemplaren een kenteken. Overigens zijn er ook modellen in dit lijstje die er in 2021 juist op vooruit gingen. Naast de eerder aangehaalde Ford GT zijn dat de Bentley Mulsanne, McLaren 720S en Lotus Evora. Dan heb je het wel over een buitencategorie aan auto's. De Mulsanne zwaaide in 2020 al af en de Lotus Evora moest vlak voor afgelopen kerstmis het veld ruimen. De 720S wordt nog gewoon verkocht.

Dan blijven er nog twee Italianen over: de Maserati Quattroporte en de Fiat Ducato. Italiaanse automerken hebben er vaak nogal een handje van om de houdbaarheidsdatum van modellen eindeloos te rekken. De Quattroporte kreeg eind 2020 nog een modeljaarupdate, maar loopt alweer mee sinds eind 2012. De modeljaarupdate heeft in 2021 in ieder geval niet geleid tot meer registraties. Hetzelfde geldt voor de Fiat Ducato, die in het afgelopen jaar een facelift kreeg. De bedrijfsauto is niet heel erg geliefd, want in 2020 kregen ook slechts 19 exemplaren een nieuw kenteken. Misschien toch eens tijd voor een grondige vernieuwingskuur onder de vleugels van Stellantis?

De achterblijvers van 2021

Merk/model Registratie 2021 Registraties 2020 Maserati Quattroporte 1 3 Mercedes-Benz SLC 1 6 Volvo V40 1 829 Fiat Ducato 1 19 Lotus Evora 1 0 McLaren 720S 1 0 Seat Alhambra 1 1 Citroën C-Zero 1 14 Ford GT 1 0 Bentley Mulsanne 1 0 Rolls-Royce Dawn 1 1

