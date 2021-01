Deze auto's werden het meest gestolen in 2020

In 2020 is het aantal autodiefstallen gelukkig afgenomen. Volgens verzekeraar Interpolis gaat het om een daling van bijna vijf procent. Ook laat men weten welke auto's desondanks nog het vaakst werden gestolen.

De Volkswagen Golf en de Volkswagen Polo voeren de lijst van meest gestolen auto's aan. De Fiat 500 completeert de top drie. Ook SUV’s zijn geliefd: de Toyota RAV4, de Renault Captur, de Toyota CH-R en de Mazda CX-5 staan allemaal in de top tien. Die vier zijn meteen de grootste stijgers op de ranglijst. De BMW 5 serie, Audi A4, VW Transporter en Opel Corsa worden beduidend minder gestolen dan in 2019.

Interpolis stelt dat de populariteit van de Golf en Polo, maar ook van de SUV's, onder criminelen goed te verklaren is. Er rijden er simpelweg veel van rond. Dat de Golf landelijk gezien bovenaan staat, betekent niet dat dat overal de meest gestolen auto is. Zo zijn per provincie soms flinke verschillen zichtbaar: in Zeeland is de Audi A5 de populairste auto bij het dievengilde, in Drenthe en Groningen de BMW 3-serie.

Top 10 2020 vs. 2019

2020 2019 Volkswagen Golf Volkswagen Golf Volkswagen Polo Volkswagen Polo Fiat 500 Fiat 500 Renault Clio BMW 3-serie Toyota RAV4 BMW 5-serie BMW 3-serie Audi A4 Renault Captur Volkswagen Transporter Toyota C-HR Opel Corsa Ford Focus Audi A3 Mazda CX-5 Renault Clio

Auto's met keyless entry worden verhoudingsgewijs vaker gestolen. Die maken dubbel zoveel kans om van de parkeerplaats verdwijnen. Strengere regels aan keyless entry-systemen moet dit overigens vanaf dit jaar voorkomen. Uiteraard hebben steeds meer moderne auto's keyless entry, dus dat kan ook voor een deel verklaren dat er steeds meer auto's met dit systeem gestolen worden. Verder blijken aan de oostgrens Duitse automerken diefstalgevoeliger. "Die verdwijnen namelijk vaak naar Oost-Europa. Aan de zuidgrens met België doen ook Franse en Italiaanse auto's het goed,” verklaart Yvette Melis van Interpolis. In de Randstad is vaak weer een ander type dief actief. "Gestolen auto’s worden daar in een loods gestopt en vervolgens gestript. De onderdelen worden verkocht.” In de hoofdstad blijkt vooral de Land Rover Range Rover in trek. Eén op de vijf door Interpolis verzekerde Range Rover in de hoofdstad werd gestolen. "Een goede verklaring hebben wij daar niet voor”, zegt Melis.