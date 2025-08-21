Audi A2 wordt 25

Een kwart eeuw later zijn vriend en vijand het erover eens dat de Audi A2 toch wel iets bijzonders was en al zo’n tien jaar geleden kwam hij steeds meer in de belangstelling te staan.

Zeker toen een paar jaar daarvoor de superzuinige Audi A2 3L TDI mrb-vrij was. Dat was een spaardiesel, met de aandrijflijn van de Volkswagen Lupo 3L TDI, en die 3L staat voor een verbruik van 3 liter diesel per 100 kilometer, wat in theorie mogelijk zou moeten zijn. 1 op 33,3 dus!

Als 1.4 en 1.4 TDI

De A2 trapt in augustus 2000 af als 1.4 benzine en 1.4 TDI. Allebei hebben ze 75 pk, de driecilinder diesel is de krachtigere broer van de 3L TDI, die een 1.2 TDI met slechts 61 pk had en in 2001 komt. 75 pk is niet veel, maar een Audi A2 weegt ook weinig. De lichtste benzinemotor weegt maar 895 kilo. Dat komt door de toepassing van aluminium. Als er één Audi is die de slogan ‘Voorsprong door techniek’ belichaamt, dan is het de A2 wel. Voor de carrosserie maakt het merk gebruik van de Audi Space Frame-technologie, die zijn debuut maakte in de A8 van 1994. Dat betekent een stijve en lichte constructie van aluminium, een prima basis voor een laag brandstofverbruik. Een goede stroomlijn is daarbij ook ­belangrijk en met een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,28 (0,25 voor de 1.2 TDI) klieft de A2 als een scheermes door de wind. Het motoraanbod is vrij beperkt, met twee benzine­versies en twee diesels. Vanaf 2003 komt er ook een 1.6 FSI, een benzinemotor met directe inspuiting die 110 pk levert.

Ruim vanbinnen

Voor zijn beperkte afmetingen biedt de Audi A2 overigens verrassend veel interieurruimte. DeA2 is hoger dan een gewone hatchback. Daardoor lijkt hij vrij smal, terwijl-ie in werkelijkheid breder is dan een Polo uit die tijd. Andere opvallende zaken zijn de motorkap en de achterklep. Die eerste kan eraf, maar blijft in principe dicht. In plaats daarvan is er een serviceluik op de plek van de grille, waar je alle vloeistoffen kunt checken en bijvullen. De achterklep loopt tot ver in het dak door. Eigenlijk is alles ­bijzonder aan deze Audi; het had zomaar een Citroën kunnen zijn…

Geen elektrische A2

In 2005 valt het doek voor de Audi A2. Lange tijd gingen er geruchten dat Audi met een nieuwe A2 zou komen. Zeker toen het merk ook nog met een conceptcar kwam van een moderne A2 met elektrische aandrijving (rond de tijd dat BMW met de plannen voor de i3 kwam) werd dat vuurtje aangewakkerd. Maar het is tot op heden uiteindelijk bij één generatie gebleven.