Ooit waren Volkswagen-designers heer en meester in conceptueel werk en de vertaalslag ervan in highlights en sculpturen. Ze beheersten dit complexe esthetische mijnenveld volledig. Het is duidelijk dat het merk die leiderschapsrol al jaren volledig kwijt is. Autodesigner Niels van Roij over de chaotische weg naar de Volkswagen ID2all Concept.

Een goed Volkswagen-ontwerp moet tijdloos zijn. De Golf IV, gelanceerd in 1997, was dermate goed dat dit ontwerp nog steeds niet ouderwets oogt. Veel beter dan de huidige Golf. Die Golf IV was een bewuste poging van VW om het model hoger te positioneren en betrof een ontwerp van uitzonderlijke kwaliteit.

Net als bij de B4 Passat, was de Golf Mk IV een belangrijke auto, voor zowel Volkswagen als de wereld van autodesign. De modellen rond 2000 brachten een nieuw niveau van exterieur- en interieurkwaliteit en designverfijning met zich mee, nooit eerder gezien bij een mainstream merk.

De Golf IV was geen toevalstreffer, maar een gecalculeerde strategische zet. Een manoeuvre vanuit design ingezet en consistent in het Volkswagen-gamma doorgevoerd. Teutoonse kwaliteit sprak uit de vormen van alle Volkswagens. Een familie met een consequent vormenspectrum gehoond uit één brok metaal. (tekst gaat verder na foto's)

De opvolgers van het gamma rond de vroege jaren 2000 verwijderde zich van de cleane en modernistische benadering en gaven de voorkeur aan een barokke, decoratieve thematiek. Het klatergoud van B.A. Baracus viel in het niet bij de grille van de Golf, Jetta en Passat. De proporties, voorheen rank Duits, sloten zich aan bij die 'degradatie'. De line-up werd zwaarlijvig, lomp en zakkerig. Volkswagen sloeg een uitermate duistere weg in. (tekst gaat verder na foto's)

Nadat de toenmalige chiefdesigner rond 2010 was vertrokken werd de Volkswagen esthetica weer relevanter voor het merk. Met highlights als de XL1, Golf 7, Polo en Up. Echter, zo goed als de Golf IV werd het nooit. (tekst gaat verder na foto's)

En net toen we dachten dat ze bij Volkswagen de designschapen op het droge hadden, kwamen de ID’s rond 2020 ten tonele. Voor het elektrische gamma sloeg het merk opnieuw een resoluut andere weg in. Rampzalige proporties, harde, vlakke en zwak ogende surfacing en iele, knijperige jewellery.

Maar dan, de Volkswagen ID2all Concept. Deze auto breekt opniéuw met het verleden. Als een bal die door een flipperkast raast, knalt Volkswagen-design van links naar rechts. Het dna van deze concept car oogt voller en rijker. Een koersverandering ten opzichte van alle auto’s in de ID range, inclusief de concept cars. Het model heeft een gespierdheid die het ontwerptalent erachter verraadt. De subtiele spatbordversieringen zijn bijzonder subliem uitgevoerd.

Een duidelijk heritage-element van de nieuwe ontwerptaal is het ontwerp van de C-stijl, een verwijzing naar het thema dat Giugiaro voor de eerste Golf ontwikkelde. Andere designkenmerken van de concept-car zijn een krachtige stance, de auto staat goed op zijn wielen. De ID2all heeft een vriendelijk gezicht, bovendien. Ook noemenswaardig is de surfacing-oplossing met facet rond de zijruit. Al zagen we zoiets ook al op de Up in 2011.

Maar de ID2all vertelt tevens een verhaal over enorme gemiste kansen. Heel verfrissend is hij namelijk niet. De auto kent geen elementaire niéuwe vormideeën voor een introductie na 2023. De ID2all had feitelijk in 2010 naast de Polo en Golf in de showroom kunnen staan. Hoewel beter dan de volledige ID-reeks tot nu toe – een weinig complexe taak – had dit nieuwe model vooruitstrevender kunnen en moéten zijn om Volkswagen als leidend merk weer op de kaart te zetten. De ID2 ziet eruit als een auto die is ontworpen om veel belanghebbenden binnen Volkswagen tevreden te stellen, waarbij de consensus was dat de meeste mensen het minst zouden worden beledigd. Het ontwerpthema is zo generiek dat het bijna geen thema is. Volkswagen is er niet in geslaagd om de ID2 als het nieuwe marktaanbod te presenteren dat de auto toch beslist wel is. Ondertussen leveren concurrenten een spectrum van zeer aantrekkelijke ontwerpen, terwijl ze proactief op zoek gaan naar klanten in de jonge markt voor elektrische auto's.

De juiste balans tussen evolutionair en revolutionair design, met relevante nieuwe designthema’s heeft Volkswagen helaas nog steeds niet gevonden. Volkswagen heeft de kans laten liggen om via design werkelijk waarde toe te voegen aan hun eerste kleine elektrische volksauto.