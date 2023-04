Porsche onthulde recentelijk de 911 Dakar. De auto is geïnspireerd op het model dat in 1984 Parijs-Dakar won en wordt daarom ook aangeboden met een optioneel Rallye Design Package, gelinkt aan de iconische winnaar. Porsche is uitzonderlijk laat in zijn archieven gedoken. Er zijn talloze onafhankelijke bedrijven die het 911 retro-rally-design-recept op bekwame wijze wisten te kanaliseren. Autodesigner Niels van Roij over de vraag of deze sportauto-voor-grindwegen als laatkomer alsnog kampioen is.

Autodesigner Florian Flatau bouwde jaren geleden zijn 911 Safari concept. ZHE ZCRMBLR WTF is uiterst geslaagd voor een privéproject. De laatste afkorting staat overigens niet voor de Engelse uiting van extreme verbazing, maar voor Werks Test Fahrzeug. Forse rijverhoging, unieke bumpers en grove banden maken onderdeel uit van het smaakvolle recept. Ook kent de WTF drie lampen die esthetisch geraffineerd zijn versmolten in het voorkap-ontwerp en in hun vormspectrum exact aansluiten op de G-body 911. Verder is een fraai wit font op de banden en deuren toegepast en is kunstig met oranje details in interieur en exterieur gestrooid. Zeer sterk! In deze video zie je hem in actie.

Later ontwerp voor Singer, de ACS

Later ontwierp Florian voor Singer de uiteindelijk door Porsche kapotgeprocedeerde Singer All-Terrain Competition Study, ACS. De Duitsers waren toen waarschijnlijk al uitgebreid met de 911 Dakar bezig en weinig verheugd met de ACS. De Porsche-letters die niet als sticker maar ín het ACS-plaatwerk aan de zijkant waren verwerkt en het feit dat het een werkelijk perfect uitgevoerde offroad-911 betrof, met fantastische vorm- en kleurideeën, droegen waarschijnlijk bij aan de woede.

De creatie van Gemballa, de Marsien

Tot overmaat van Porsche-ramp werd door Marc Philipp de Gemballa Marsien bedacht, een op de 959 Group B geïnspireerde en de al even professioneel gepende Porsche 911 992 Turbo S gebaseerde terreinwagen. Er zullen van de volledige re-body slechts 40 stuks worden vervaardigd.

Bedroevend slechte exemplaren

Bedroevend slechte exemplaren zijn er ook, zoals de plastic-fantastic ogende Russell Built Fabrication Baya 911 en de RUF Rodeo Concept met zijn foute wielen en onooglijke materialen. Lakkleurverschil op de zijkant moet kunststof verbreding suggereren: ronduit droevig.

Hoe goed is de poging van Porsche dan?

Hoe goed komt de Porsche-poging ten opzichte van de vele aftermarket-partijen uit de modder? De vraag is allereerst waar Porsche al die jaren bleef. En of de zo zichtbare offroad-911-trend nu nog onontgonnen of reeds afgegraasd terrein blijkt te zijn.

We zien achter op de Porsche 911 Dakar een nieuw ontwikkelde achterspoiler van met koolstofvezel versterkte kunststof. De bagageruimteklep met luchtuitlaten is echter rechtsreeks overgenomen van de 911 GT3.

Het dak is voorzien van een 12-volt-aansluiting voor de lampen van de optionele imperiaal voor jerrycans, schoppen, tractieborden of daktent. Werkelijk verfrissend is het collectief van aanpassingen geenszins. De drie lampen en perfectie in details van de WTF, ACS en Marsien maken het ontegenzeggelijk fraaiere auto’s.

Porsche heeft met 911 Dakar verloren

De Porsche 911 Dakar is gebaseerd op een bijzonder sterk 911-ontwerp, de 992-serie. De invulling van het geheel is, zelfs rekening houdend met het feit dat het een massaproductieauto betreft, echter schromelijk beduusd ontworpen. Dat deze 911 niet in de schaduw staan van aftermarket-aanbieders zegt voldoende. Porsche won in de 1984 de offroad-race, maar heeft hem nu helaas verloren.