Porsche-offroader van Marc Philipp Gemballa komt bijna

Wie altijd al een moderne Porsche 911 had willen hebben waarmee je helemaal los kunt gaan op ruig terrein, moet even opletten. Dan kom jouw perfecte auto er mogelijk aan, al vragen we ons af hoeveel mensen zich nu aangesproken voelen.

Marc Philipp Gemballa, de 27-jarige zoon van niemand minder dan de vermoorde creatieveling Uwe Gemballa, treedt in z'n vaders voetsporen door een Porsche flink te verbouwen. Gemballa junior neemt er de tijd voor, want we kregen alweer dik een jaar geleden de eerste duidelijke teaserafbeelding van 'Project Sandbox' te zien. In februari van dit jaar werd bekend dat de auto een boxermotor achterin heeft liggen die door het bekende Ruf onderhanden is genomen. In de auto van Gemballa is de 3.8 zescilinder van de 911 Turbo S goed voor 752 pk vermogen en een maximumkoppel van 930 Nm. Respectievelijk zo'n 100 pk en 130 Nm meer.

Nu krijgen we te horen dat Gemballa jr. de auto volgende week onthult. Ook zien we voor het eerst een foto van (een hoek van) de werkelijke auto, al is er helaas nog weinig uit op te maken. Wat wel opnieuw opvalt, is de achterspoiler. Net als op de eerdere schetsen en teaserafbeeldingen is weer te zien dat het achterste van 'Project Sandbox' waarschijnlijk wat aan dat van de Porsche 959 doet denken, alleen dan in moderne vorm. Verwacht verder een op de 911 gebaseerde creatie die rondom flink uitgebouwd is, hoog boven de grond staat en op forse wielen met offroadbanden rust. Mocht de creatie van MPG je wat te ver gaan, dan is wellicht Porsche's eigen 911 'Safari' interessant om in de gaten te houden.